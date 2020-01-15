Клиенты Tele2 из Татарстана в праздники скачали на 60% больше трафика, чем годом ранее

Tele2 в Татарстане подвела итоги работы сети в новогодние праздники. С 1 по 8 января 2020 года клиенты оператора в республике скачали на 60% больше трафика, чем в 2019 году. Общая продолжительность звонков по сравнению с прошлым годом увеличилась на 5%.

В новогодние праздники абоненты Tele2 в Татарстане использовали на 60% трафика больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом республика вошла в тройку самых интернет-активных регионов Приволжья. Самыми качающими пользователями интернета за время зимних праздников также стали жители Нижегородской и Ульяновской областей, республик Удмуртии и Чувашии. Традиционные лидеры по потреблению data-услуг – нижегородцы – за первые восемь дней нового года скачали 3 Пт трафика, что вдвое превысило объем потребления годом ранее.

В рейтинге по продолжительности выговоренных за праздники минут татарстанцы заняли четвертое место среди регионов «Волги», уступив абонентам Tele2 из Удмуртии, Нижегородской и Ульяновской областей. Общая продолжительность звонков абонентов Tele2 из Татарстана в период с 1 по 8 января 2020 года выросла на 5% по сравнению с прошлым годом. При этом пик активности ожидаемо пришелся на 1 и 7 января, когда клиенты наиболее активно поздравляли родных и друзей по телефону.

Несмотря на популярность мессенджеров как основного канала для поздравлений, некоторые абоненты по-прежнему предпочитают SMS: в новогоднюю ночь клиенты Tele2 по всей стране отправили на 3% больше сообщений, чем в прошлом году.