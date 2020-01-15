В Татарстане к 2024 году уровень бедности планируют снизить вдвое

В Татарстане до 2024 года уровень бедности должен снизиться вдвое. Об этом сообщил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на заседании итоговой коллегии Минтруда региона.

- Наша задача – грамотное перспективное прогнозирование рынка труда, формирование качественного заказа системе образования на подготовку кадров. Кроме того, в рамках многочисленных программ в части переобучения и повышения квалификации взрослого населения важно точно учитывать запросы и потребности работодателей. По данным программам выделяется значительный объем средств, итогом указанных мероприятий должно стать гарантированное трудоустройство либо сохранение имеющегося рабочего места, - отметил Песошин.

«БОЛЕВАЯ ТОЧКА» - НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ЗАРПЛАТ

«Болевой точкой» Татарстана сейчас является несвоевременная выплата зарплаты. Сейчас задолженность по ней составляет более 65 миллионов рублей.

- Здесь каждое предприятие у нас на учете. Львиную долю составляет задолженность Казанского завода синтетического каучука – около 57 миллионов рублей. Тем не менее, работы в этом направлении по каждому предприятию ведется предметно, - заверил премьер-министр республики.

Ситуацию с выплатой задолженности на контроле держат Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, отраслевые министерства, Государственная инспекция труда и прокуратура.

НОВЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНО ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Песошин также напомнил о введении в Татарстане новых мер социальной поддержки семей с детьми. Ведь 95% бедных в регионе приходится именно на них, 16% из них — многодетные.

Так, с 1 января 2020 года введено ежемесячное пособие семьям с 5 и более детьми. На каждого человека будет выплачиваться более 4 тысяч рублей. Также теперь семьи с тремя и более детьми со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума могут не платить за детсад.

С нового года введен сертификат на лекарства на сумму 10 тысяч рублей в год на детей до 3 лет из семей с доходом ниже прожиточного минимума. А новорожденным из подобных семей предоставляются подарочные комплекты.

РЕЕСТР БЕДНЫХ

До 1 июля текущего года Минцифры Татарстана должна доработать и внедрить модуль «Реестр бедных» государственной информационной системы «Социальный регистр населения Татарстана». При этом как и по какому принципу будет проходить опись премьер-министр региона Алексей Песошин не уточнил.

Напомним, по размеру среднемесячного зарплаты Татарстан находится на втором месте в Приволжском федеральном округе. В 2019 году в месяц жители республики в среднем получали 36,3 тысяч рублей.