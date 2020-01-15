У пострадавшего в ДТП в Доминикане студента из Татарстана после ампутации была обнаружена инфекция

Стало известно состояние магистранта юрфака КФУ Дамира Валиуллина. Напомним, 22-летний уроженец Набережных Челнов находился в туристическом автобусе, который перевернулся в Доминикане 26 ноября прошлого года.

С места ДТП молодой человек был госпитализирован в больницу. Там врачи не смогли спасти Дамиру руку – ее пришлось ампутировать. Как оказалось, лишился парень и большого пальца правой руки.

Также Дамир получил скальпированные раны правой руки, оскольчатый перелом со смещением ключицы и перелом левой лобной кости. Позже в ходе обследования также была выявлена инфекция в вышеперечисленных ранах.

- На данный момент проводятся многочисленные операции, в последующем необходим протез руки стоимостью не менее 5 миллионов, - сообщает студсовет юридического факультетета КФУ.

Напомним, вместе с Дамиром в салоне автобуса находилась его мать – Гульнара Валиуллина. Вместе с сыном она была доставлена в Москву 9 декабря. О ее состоянии пока ничего не сообщается.

Фото: Студсовет Юридического факультета КФУ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДТП в Доминикане пара из Казани разбилась в день годовщины

Снежанна Ашмарина была госпитализирована с места аварии в отделении хирургии (подробности)