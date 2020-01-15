Учительницу из Ульяновска, которая покупала в магазине нижнее белье, не уволят

Пару дней назад в соцсетях начала распространяться жалоба жительницы Ульяновска. Ее дочь вместе с приятелями видела, как их молодая учительница покупала в магазине нижнее белье.

Мать школьницы тут же написала возмущенный пост в соцсетях. По ее мнению, мальчики в классе теперь только и обсуждают какие лифчики носит их педагог и что из-за этого ей не место в школе. Женщина надеялась, что это сообщение все же увидит директор образовательного учреждения и уволит молодую учительницу.

Но видимо этому не суждено было произойти. Большинство интернет-пользователей обрушились с критикой на саму мать школьницы и та, не выдержав такого негатива, быстро удалила свой пост из соцсетей. В свою очередь «Комсомолке» удалось получить ответ на вопрос - могут ли уволить за это молодую учительницу?

- Информация не соответствует действительности - жалобы и сообщения на эту тему в министерство образования и науки Ульяновской области официально не поступали, - сообщили «Комсомолке» в ведомстве.

Там также отметили, что в уставах образовательных учреждений не предусмотрено увольнение сотрудника из-за совершения покупок в магазинах.