2020-01-14T16:43:18+03:00
Общество

Нас ждет IT-революция?

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О тенденциях IT-индустрии в 2020 году мы поговорили с директором Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского (Приволжского) федерального университета (ИВМиИТ КФУ) Сергеем Мосиным.

Чего стоит ожидать в наступившем году в сфере информационных технологий?

По моему мнению, в 2020 году, как и в ближайшие 5 - 10 лет, будут активно развиваться методы, технологии и инструментальные средства, ориентированные на искусственный интеллект (ИИ). В первую очередь - машинное обучение с применением новых и усовершенствованных существующих архитектур искусственных нейронных сетей, алгоритмы и методы интеллектуального анализа больших данных, методы и алгоритмы параллельного программирования и высокопроизводительных вычислений, внедрение технологий Интернета вещей (IoT - Internet of Things) при реализации концепций «Умного дома», «Умного производства», «Умного города», «Точного земледелия» и т.п. Отдельно стоит выделить развитие направления квантовых вычислений и квантовых коммуникаций.

О феномене квантового компьютера говорят уже не первое десятилетие. Стоит ли в ближайшее время ожидать прорыва в этом направлении?

Действительно, исследования по разработке квантового компьютера ведут многие страны мира, включая Россию, а также транснациональные крупные корпорации. К настоящему времени анонсировано несколько лабораторных прототипов квантовых компьютеров от 1 до 72 квантовых кубитов. Проектирование коммерческих экземпляров потребует еще некоторого времени. Однако наряду с аппаратным обеспечением квантовых компьютеров важное место занимают математическое и программное обеспечение. Без подготовки в настоящее время специалистов, владеющих математическим аппаратом квантовых вычислений, квантовыми алгоритмами и технологиями квантового программирования, невозможным будет эффективное использование квантовых компьютеров в будущем.

Я правильно понимаю, что появление квантовых компьютеров кардинально изменит ситуацию в сфере информационных технологий, подготовки IT-специалистов?

Первые квантовые компьютеры будут обладать высокой стоимостью, в силу чего окажутся доступными для ограниченного числа потребителей, в основном из числа правительственных структур и крупных корпораций, а также функционально ориентированными на решение узкоспециализированных задач. С развитием элементной базы квантовые компьютеры будут становиться доступными для широкого потребителя и приобретать универсальные качества. В конечном итоге квантовые компьютеры заменят привычные в настоящее время электронно-вычислительные машины (ЭВМ). Этот процесс будет сопровождаться появлением новых профессий в области IT. В среднесрочной перспективе разработчики программного обеспечения для ЭВМ перестанут быть востребованными подобно тому, как ушли в историю разработчики ПО для электромеханических вычислителей или компьютеров на электронно-вакуумных лампах, активно используемых еще 50 - 70 лет назад.

А как можно готовиться к этой, по сути, IT-революции?

До перехода к квантовым компьютерам - вычислительным системам нового поколения - еще есть время. Ведущие университеты мира начинают подготовку специалистов в области квантовых вычислений. Мы в Институте вычислительной математики и информационных технологий КФУ одними из первых в России с 2019 года открыли набор на магистерскую программу «Классические и квантовые методы обработки информации» по направлению 01.04.04 - «Прикладная математика», под которую выделены бюджетные и контрактные места. В основе дисциплин магистерской программы лежат результаты научных исследований в области квантовых вычислений, квантово-инспирированных алгоритмов, квантовой криптографии и др., полученных преподавателями ИВМиИТ КФУ в ходе реализации научных грантов и НИОКР совместно с ведущими российскими и зарубежными партнерами. Прием в магистратуру на программу «Классические и квантовые методы обработки информации» осуществляется в ходе конкурсного отбора по итогам вступительных испытаний. Качество подготовки выпускников ИВМиИТ КФУ подтверждается востребованностью и легкостью трудоустройства. Обучение по современным программам у ведущих специалистов - залог профессионального успеха выпускника в будущем!

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