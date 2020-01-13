Креативные продюсеры шоу «Женский Стендап» на ТНТ Ирина Мягкова и Зоя Яровицына: «В нашем шоу нет вымышленных персонажей»

18 января в 22.00 на телеканале ТНТ начнется показ абсолютно нового комедийного шоу – «Женский Стендап», в котором женщины-комики будут говорить правду обо всем, что их волнует и веселит.

Креативные продюсеры шоу «Женский Стендап» на ТНТ Ирина Мягкова и Зоя Яровицына, знакомые зрителям как победительницы одного из сезонов проекта «Comedy Баттл», считают шоу первой площадкой, на которой сможет выступить любая женщина, которой есть, о чем рассказать. Мы узнали у Зои и Ирины о том, как они пришли к жанру стендапа, чем новое шоу на ТНТ будет отличаться от других и о том, чего зрителям ждать от «Женского Стендапа».

Новый проект «Женский Стендап» – это…?

Новое комедийное шоу в жанре «стендап». Исключительная особенность нашего шоу состоит в том, что здесь выступают только женщины и говорят только правду. Это новая площадка, где женщины не боятся говорить то, что думают, даже если это кого-то может шокировать.

Фото: ТНТ

Расскажите, пожалуйста, с чего начинались ваши карьеры в юморе?

Зоя: Я начинала в юморе как автор. Около двух лет писала скетчи и номера для различных проектов на телевидении. Опыта выступлений на сцене у меня не было до 25 лет. В какой-то момент я заинтересовалась стендапом, попробовала написать шутки, через полгода впервые решилась выступить. Еще через год прошла кастинг в «Comedy Баттл», где в конце мы с Ирой поделили денежный приз. И с тех пор еще много чего сделали вместе.

Ира: КВН, «Смех Без Правил», «Убойная Лига», «Comedy Баттл». Слева направо по хронологии.

Зоя, как пришла идея попробовать себя в новом жанре, ведь вы в стендапе совсем недавно (если верить интернету – с 2014 года)?

Я не считаю, что это недавно. Я занимаюсь стендапом 5 лет. Эта идея пришла в голову не мне, а моему старшему брату. Раньше я вела блог, где писала о том, что происходит в моей жизни, его читали, в основном, мои друзья и знакомые. В какой-то момент мой брат сказал, что то, что я пишу, смешно, и чем-то похоже на стендап. И предложил мне попробовать себя в этом жанре. Потом он и мои друзья, которым это тоже показалось хорошей идеей, уговаривали меня полгода, потому что я очень боялась выступать. А потом выступила, и меня так зацепило, что стендап теперь стал моим основным занятием.

Фото: ТНТ

По какому принципу вы отбирали участниц в основной состав? Расскажите, пожалуйста, о каждой участнице в двух словах.

Принцип отбора девочек очень простой: кто смешно выступает – попадает к нам. Мы рады всем. И уверены, что состав еще будет пополняться. Сейчас у нас выступает Маша Маркова – по образованию актриса, играет в детских спектаклях. Странная, необычная, немного не от мира сего. Надя Джабраилова из Челябинска – взрослая девушка с телом подростка и лицом диснеевской принцессы, шутит про мужа и проблемы молодой семьи. Саша Муратова из Электростали – самая неэмоциональная участница «Женского Стендапа», у нее математический склад ума, все структурировано, как в жизни, так и в юморе… И многие другие.

Стоят ли перед вами какие-то личные цели и задачи в рамках этого проекта?

Каких-либо определенных целей мы не преследуем, мы просто хотим, чтобы наше шоу понравилось людям, и это не шаблонная фраза, это наше искреннее желание. Мы очень старались, очень много вложили сил и души в этот проект и надеемся, что все это не зря.

Как вы для себя формулируете главные отличия шоу «Женский Стендап» от шоу StandUp или «22 комика», помимо состава?

Во-первых, мы не считаем нужным сравнивать, это разные телепередачи. Объединяет только одно – это жанр стендапа.

Ориентируетесь ли вы на западных коллег, может, кто-то служит для вас вдохновением?

Зоя: Я всегда смотрю концерты топовых комиков. Луи Си Кей, Рики Джервейз, Эми Шумер. Не в поисках какого-то вдохновения, а чтобы быть в курсе. А еще мне это доставляет удовольствие. Раньше я могла часами смотреть выступления разных комиков, и второго, и третьего порядка, но сейчас на это просто не хватает времени. Ира практически не смотрит выступления западных комиков, но читала книгу Эми Шумер, и ей понравилось.

Расскажите, пожалуйста, о любимых комиках и людях, которые повлияли на создание этого проекта.

Ира: На меня очень сильно повлияла Зоя! Она просто чудо!

Зоя: На меня очень сильно повлияла Ира. На меня и на создание «Женского Стендапа». Без нее никогда ничего бы не получилось.

Что ждать зрителям? Жесткий юмор? Звёздных гостей?

Ждите все! Жесткий юмор точно обещаем, потому что мы решили в шоу говорить только правду.

Фото: ТНТ

Ваши коллеги говорят, что стендап — лучший и самый сложный комедийный жанр. Согласны ли вы с этим высказыванием?

Самый сложный – да, лучший – не факт, это дело вкуса. «Симпсоны» – тоже неплохое шоу.

Что для вас успех в этом жанре?

Успех – это, когда ты выступаешь, люди смеются и потом снова приходят на твое выступление. Это и есть единственный возможный успех в жанре стендапа.

У вас проходят регулярные камерные вечеринки в барах Москвы, они сильно отличаются от ТВ-версии проекта?

Мы называем это «технические вечеринки». Конечно, они отличаются от тв-версии, потому что именно там и рождаются наши шутки с нуля. «Технички» проходят через день. День пишем, день выступаем и проверяем, что из написанного работает. Снова пишем, снова проверяем. И так постепенно собирается выступление. По телевизору вы уже видите готовый, проверенный монолог красивого причесанного человека.

Что бы вы порекомендовали только начинающим свой путь девушкам в стендапе?

Много выступать. Много писать. И когда будешь готова, мы тебя ждем!

Какие у вас планы на ближайшее будущее?

Писать и выступать. Не останавливаться. Это план любого комика.

В жизни вы такие же как в своих монологах или может есть все-таки образ для зрителя?

Наверное, правильно сказать так: на сцене мы не пытаемся сыграть какого-то другого человека. Мы остаемся собой. Но! Человек на сцене и человек в жизни – это всегда два разных человека. Чаще всего в жизни люди намного спокойнее, чем на сцене. Мы не шутим в жизни каждые две секунды. Но в целом в нашем шоу нет вымышленных персонажей. Все настоящие люди.

Продолжите, пожалуйста, фразу: «Стендап в России – это...»

Мы. И еще разные люди.

«Женский Стендап» – с 18 января на ТНТ!