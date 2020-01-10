"Ему было плевать, что я в положении!": Таксист высадил беременную девушку посреди дороги из-за отказа оплатить проезд наличными

Жительница Набережных Челнов минувшим днем оказалась в сложной ситуации. Девушка в настоящее время беременна. Она вызвала такси, указав, что с ней будет ребенок, а оплата будет через карту. Впрочем, приехавший водитель потребовал оплату наличными. Как итог, шофер высадил женщину с ребенком посреди дороги и грозился заявить в полицию.

- Вчера была такая ситуация. Вызвала такси, указала способ оплаты картой и то, что ребенок. Когда подъехал, он достал сидушку с багажника, она была холодная, конечно я сказала ему почему раньше не достали, соответственно водитель огрызнулся сказал "ваш ребенок не в чулках же капроновых". Это ладно, пол беды. Во время поездки у водителя в приложении на телефоне, приходит оповещение, что способ оплаты поменялся на наличные. Я сразу спросила, почему так, он начал говорить, что это я сама поменяла, хотя телефон мой был в сумке. Я сказала, что только картой могу оплатить, но не Сбербанк, а другая карта. Предложила на телефон закинуть стоимость проезда, раз такая ситуация. Вот тут-то и начался весь концерт. Он начал орать при ребёнке, что я мошенница, что хочу бесплатно прокатиться. Мне аж самой плохо стало, я в положении, на последних сроках. Ему было плевать. Взрослый мужчина, но такое поведение, это жесть. Начал орать что сейчас повезет меня в полицию. Я ему говорю, что не отказываюсь оплатить и не я меняла способ оплаты, да он и слышать меня не хотел, а только в мой адрес негатив слышала. В итоге он остановился на пол пути и начал нас сыном выгонять в холод на улицу. Конечно он слышать не хотел, то что я говорила, что в положении и с ребенком. Это было что-то... Я впервые сталкиваюсь с такими людьми, особенно с мужчинами. В итоге мы вызвали другое такси, пока ждали замёрзли сильно. Единственное что хочу сказать, будьте внимательнее когда вызываете такси и то, что можете столкнуться с такими неадекватными водителями, - написала девушка в соцсетях.

Пользователи интернета начали активно обсуждать данную историю. Одни поддержали девушку, заявив, что водитель должен был войти в положение девушки. Другие, наоборот, защищали водителя. По их мнению, еще не известно, так ли все было на самом деле. Кроме того, по мнению жителей татарстанского автограда, смена оплаты на наличные могла произойти автоматически, так как на банковской карте могло быть недостаточно средств.

"Был бы пассажир мужчина и такая ситуация, то водитель молчал бы в тряпочку! А так женщина, да ещё с ребёнком, да ещё беременная, почему бы не поиздеваться?".

"Ну так-то прав водитель насчёт того, что не в капронках же везёте ребенка? Чем не подошло, что достал из багажника кресло? Да и морозов нет, тепло на улице. Выбесили в общем водителя. В свою машину утром ребенка сажаете тоже не в теплую и прогретую, в общем как вы, автор, повели себя, такой же ответ и получили".

"Интересно было бы узнать взгляд того таксиста на эту ситуацию. Учитывая особенности состояния психики автора на тот момент, вполне возможно, что инцидент совсем по-другому разворачивался".

"Беременную, да ещё с ребёнком довез бы до места, а деньгами бог сними не та сумма чтобы позориться. Не важно как вел себя автор, не надо лицо терять. Сам в такси работал в 90-е всякое бывало. Кто в то время бомбил меня поймёт".

"Любая мать, у кого есть ребёнок, считают, что им все должны и все обязаны. И всегда прикрывается при любой удобном случае ребёнком".

"Вчера только с сыном домой ехали, водитель и конфетками угостил, и слова кривого не сказал. Каждый день пользуюсь услугами такси, водители доброжелательные, адекватные. Разные ситуации были, но никогда не наблюдала хамство. От пассажиров тоже многое зависит. Если мы платим, это не означает, что водители наши подчинённые. Автор, а вы не подумали, что до вас он отвозил других клиентов, которые не воспользовались детским креслом? И просто не успел подготовиться к вашему выходу?".

Девушке, кроме того, посоветовали обратиться в службу поддержки такси и сообщить о проблеме туда.