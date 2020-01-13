Звезда татарской эстрады Фирдус Тямаев признался, что очередной его друг покончил с собой из-за игромании

Звезда татарской эстрады Фирдус Тямаев признался, что уже третий его друг покончил с собой из-за игромании. Об этом он рассказал на своей соцстранице.

- Я обращаюсь к вам с одной проблемой, которая захватила весь мир. Сейчас 80% молодых людей живут с этой проблемой. Эта проблема – игромания. Сегодня пришла трагическая весть – мой третий друг покончил с собой, - начал свое обращение на татарском языке Тямаев.

После он призвал людей помогать друг другу в борьбе с зависимостью от азартных игр.

- Родители, с сегодняшнего дня проверьте своих детей. Они делают ставки через телефон и вводят банковские данные. Игромания сравнима с употреблением наркотиков. Поэтому, если вы заподозрили неладное – не кричите на своих детей, не бейте их. Спокойно идите к психологам, в мечети, - посоветовал певец.

После он попросил подписчиков не разводиться с супругами-игроманами и не бросать их.

- Мы сможем победить эту проблемы, если будем поддерживать друг друга, - констатировал исполнитель.

В комментариях под постом Фирдус Тямаев добавил, что ему уже написала тысяча человек, которые просят о помощи.

Напомним, ранее Фирдус Тямаев вместе с татарской певицей Гузель Уразовой опубликовали другое видео. На нем они смеялись над сбитым на дороге животным. После они, правда, отметили, что люди просто не поняли их шутки.