Первый успех Слуцкого в Казани: Он победил в конкурсе по поеданию эчпочмаков

В свой личный послужной список главный тренер ФК "Рубин" Леонид Слуцкий внес очередную победу. Во время прямого эфира на "Ак Барс ТВ" заслуженный тренер России и кандидат педагогических наук схлестнулся в баттле. Он принял вызов от одного из ведущих этой программы, и на скорость начали поглощать татарское национальное блюдо - эчпочмак, которое еще называют "треугольник" за его форму.

Пресс-служба ФК "Рубин" уверяет, что Слуцкий вышел вперед, зажевав свои треугольники раньше оппонента.

Количество съеденных за время баттла эчпочмаков не сообщается.