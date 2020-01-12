Первый успех Слуцкого в Казани: Он победил в конкурсе по поеданию эчпочмаков
В свой личный послужной список главный тренер ФК "Рубин" Леонид Слуцкий внес очередную победу. Во время прямого эфира на "Ак Барс ТВ" заслуженный тренер России и кандидат педагогических наук схлестнулся в баттле. Он принял вызов от одного из ведущих этой программы, и на скорость начали поглощать татарское национальное блюдо - эчпочмак, которое еще называют "треугольник" за его форму.
Пресс-служба ФК "Рубин" уверяет, что Слуцкий вышел вперед, зажевав свои треугольники раньше оппонента.
Количество съеденных за время баттла эчпочмаков не сообщается.
Баттл по поеданию эчпочмаков выиграл Леонид Слуцкий.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU
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