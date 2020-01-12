2020-01-12T13:25:17+03:00
Спорт

Первый успех Слуцкого в Казани: Он победил в конкурсе по поеданию эчпочмаков

Главный тренер "Рубина" смог одолеть ведущего программы на местном ТВ
Ирина ЛЕСКОВА
Поделиться:
Леонид Слуцкий (справа) участвовал в баттле по поеданию треугольниковЛеонид Слуцкий (справа) участвовал в баттле по поеданию треугольников
Изменить размер текста:

В свой личный послужной список главный тренер ФК "Рубин" Леонид Слуцкий внес очередную победу. Во время прямого эфира на "Ак Барс ТВ" заслуженный тренер России и кандидат педагогических наук схлестнулся в баттле. Он принял вызов от одного из ведущих этой программы, и на скорость начали поглощать татарское национальное блюдо - эчпочмак, которое еще называют "треугольник" за его форму.

Пресс-служба ФК "Рубин" уверяет, что Слуцкий вышел вперед, зажевав свои треугольники раньше оппонента.

Количество съеденных за время баттла эчпочмаков не сообщается.

Баттл по поеданию эчпочмаков выиграл Леонид Слуцкий.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Россия - спортивная держава»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Реал Мадрид - Атлетико 12 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча финала Суперкубка Испании по футболу
Футбол, матч Реал Мадрид - Атлетико 12 января 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 12 января 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч финала Суперкубка Испании по футболу
Тоттенхэм - Ливерпуль 11 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча 22 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ
Футбол, матч Тоттенхэм - Ливерпуль 11 января 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 9 января 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч чемпионата Англии по футболу АПЛ
Новости 24
В Татарстане после ДТП в больнице скончался мужчина
В Татарстане во время аварии пострадали четыре человека
Два чебоксарца вместо оплаченных автомагнитолы и деталей получили мыло
В Чувашии из неблагополучных семей за новогодние праздники изъяли 25 детей
Президент Татарстана Рустам Минниханов определился, кто теперь будет представлять республику в Узбекистане
Из казанского «Рубина» ушли защитник Виталий Денисов и нападающий Видар Кьяртанссон
В Татарстане за прошедшие сутки в ДТП погибли два человека
В Татарстане закрыли ледовую переправу через Каму в Елабужском районе
В Набережных Челнах горел магазин «Фейерверки»: предварительная причина – поджог
В 2020 году в Татарстане реализуют 50 программ социальной направленности
Унесли компьютер и выключили свет: в Чувашии работники «Экоцентра» мешали антимонопольщикам во время проверки
Из-за новогодних праздников 2020 леса Татарстана понесли ущерб на 39,4 тысячи рублей
Сбил человека и скрылся: в Марий Эл за пьяный наезд арестовали водителя
В новогодние праздники 2020 Татарстана посетили более 170 тысяч туристов
13 января в Йошкар-Оле из-за обрезки деревьев ряд домов оставят без света
На энергосбережение Алатыря в Чувашии потратят 58,5 миллиона рублей
Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области разделят на два агентства
Житель Йошкар-Олы, которого отправили под домашний арест, снял с ноги следящий браслет и попытался сдать его в ломбард
В Чувашии в 2020 году на соцподдержку населения направят 7,6 миллиарда рублей
В Казанском федеральном университете появился памятник Конфуцию
Едва не зарезала, а после ограбила: жительницу Казани задержали по подозрению в разбое
Кто это сделал: в Казани экологи ищут организаторов свалок с грязным снегом
В новогодние праздники 2020 в Чувашии 11 детей получили травмы при катании на "ватрушках"
В Чувашии начальника районной ГИБДД будут судить за взятки и превышение должностных полномочий
В феврале 2020 года в Казани начнут прокладывать тоннели второй линии метро