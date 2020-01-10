2020-01-10T13:54:33+03:00
Общество

День карьеры для казанских школьников

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Учащиеся 4 казанских школ и их родители посетили профориентационное мероприятие, которое прошло в рамках федерального инклюзивного проекта «На урок — вместе». Инициаторами проекта выступают компания Ingka Centres в России и РООИ «Перспектива» (Москва). Партнер проекта в Казани — некоммерческая организация «Городской центр образования».

День карьеры прошел под знаком единства старинных традиций и новейших технологий. Программа мероприятия разделилась на два основных направления: IT и народные промыслы Поволжья, — собрав на одной площадке экспертов в области компьютерного дизайна и интернет-маркетинга, мастеров гончарного дела, специалистов по художественному оформлению текстильных изделий, шитью и росписи сувениров. Профессионалы рассказывали о специфике работы в каждой области, о том, какие знания и умения школьники получат после прохождения обучения и, конечно, о том, где и кем работать дальше.

- Эта встреча очень важна для ребят. Чем раньше подросток узнает о разных профессиях, тем больше у него времени, чтобы определиться, какое направление ему интересно, - объясняет координатор проекта «На урок - вместе» в Казани Валентина Чернявская.

Каждому гостю Дня карьеры нашлось занятие по душе: одни изучали выставочные работы, выполненные в разных техниках, другие вместе с мастерами-наставниками делали куклы-обереги, третьи - смотрели видеоролики про то, как добиваются успеха люди с инвалидностью. Одна из героинь ролика, ведущая «Уроков доброты» Катя Егорова передвигается на коляске. Девушка рассказала о своей жизни, о волонтерстве и о хобби, которое приносит ей доход: она печатает свои рисунки на чехлах для мобильных телефонов.

Педагог дополнительного образования Казанского техникума народных художественных промыслов Эльмира Яруллина рассказала участникам о техникуме: как проходит обучение по специальностям «Портной», «Ювелир», «Вышивальщица», «Художник по костюмам», «Изготовитель художественно-оформительских работ».

- В этом году я заканчиваю обучение в школе, поэтому сейчас выбираю будущую профессию. Мне нравится журналистика, но, побывав на этом профориентационном мероприятии, задумалась: может быть, рассмотрю и возможность получения образования по специальности «Дизайн», — делится впечатлениями ученица школы № 57 Рита Кадяева.

Напомним, проект «На урок — вместе» стартовал в 2016 году. За три года было открыто 45 ресурсных комнат в школах Подмосковья, Екатеринбурга, Казани, Самары, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Уфы, Санкт-Петербурга и Омска.

Городской центр образования открыт 19 октября 2000 года.

- НКО с 20-летним стажем работы, более 40 реализованных проектов.

- Член Национальной коалиции «За образование для всех».

- Региональный ресурсный центр в сети ресурсных центров НКО ПФО.

- СО НКО, имеющая регистрацию в ПАДОР.

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ЧУ ДПО «Городской центр образования», г. Казань

Тел./факс: (843) 294-83-31, 294-83-35

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