Низкая цена на такси — реальность

Международный сервис предлагает самые доступные цены в городе. Стоимость поездки начинается от 49 рублей. Она известна сразу и автоматически рассчитывается по оптимальному маршруту. Благодаря этому жители Казани не переплачивают за время в пробках. Современные способы заказа, быстрая подача автомобиля, качественный сервис, круглосуточная поддержка пользователей — все это делает привлекательными поездки с сервисом «Максим».

КАК ЗАКАЗАТЬ ТАКСИ

Заказать автомобиль можно на сайте taximaxim.ru или по телефону 233-33-33, а также с помощью современного мобильного приложения «Максим» (возрастное ограничение 0+). Позвонив по телефону, вы всегда можете задать интересующие вопросы оператору. Сайт выручит, если нет смартфона, а мобильное приложение поможет сэкономить время — создание заказа занимает несколько секунд.

В приложении есть все необходимые функции: подсказки при вводе адресов, автоматический расчет цены, история заказов, возможность смотреть маршрут автомобиля на карте, оценка поездки, чат с водителем, возможность оплаты наличными или со счета. Скачать приложение можно в официальных маркетах Android и iOS.

КАК ЭКОНОМИТЬ НА ПОЕЗДКАХ

Для пользователей «Максим» действует премиальная программа. Они могут приглашать друзей заказывать такси через приложение и получать премию для оплаты поездок. В разделе «Премиальная программа» в меню приложения у пользователя есть персональный промокод. Им нужно поделиться с помощью соцсетей, мессенджеров, SMS, email или любым другим удобным способом. Получателю придет приглашение установить приложение и ввести полученный промокод. За каждого, кто примет приглашение и совершит не менее трех поездок за 90 дней, на счет пользователя будет зачислено 100 премиальных рублей. Новый пользователь получит такую же сумму. Премию можно копить и оплачивать ей до 30% стоимости поездки на такси.

Читателям «Комсомольской правды» в Казани сервис «Максим» дарит 100 премиальных рублей на поездку по промокоду «КАЗАНЬ».

«МАКСИМ» — МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УСЛУГ

«Максим» предоставляет качественный сервис, на который вы можете самостоятельно влиять с помощью оценки поездок и обратной связи в приложении, на сайте и через операторов. Менеджеры рассматривают каждое обращение и не оставлять без внимания ни один отзыв. Водители работают на личных автомобилях и тщательно следят за их состоянием, поэтому на заказ приезжают чистые исправные машины. Это несомненный плюс к удобству.

С «Максим» жители Казани могут заказывать такси удобным для себя способом и экономить на поездках, пользуясь премиальной программой. Их привлекают современные возможности сервиса, поэтому «Максим» выбирают все больше людей. Пора ехать!

рРеклама