2020-01-10T16:20:08+03:00
Общество

Низкая цена на такси — реальность

Современные люди живут в быстром ритме и совершают множество дел за день. Успеть везде помогает такси. Если вы хотите экономить на поездках и передвигаться с комфортом, вам поможет сервис «Максим»
Поделиться:
Изменить размер текста:

Международный сервис предлагает самые доступные цены в городе. Стоимость поездки начинается от 49 рублей. Она известна сразу и автоматически рассчитывается по оптимальному маршруту. Благодаря этому жители Казани не переплачивают за время в пробках. Современные способы заказа, быстрая подача автомобиля, качественный сервис, круглосуточная поддержка пользователей — все это делает привлекательными поездки с сервисом «Максим».

КАК ЗАКАЗАТЬ ТАКСИ

Заказать автомобиль можно на сайте taximaxim.ru или по телефону 233-33-33, а также с помощью современного мобильного приложения «Максим» (возрастное ограничение 0+). Позвонив по телефону, вы всегда можете задать интересующие вопросы оператору. Сайт выручит, если нет смартфона, а мобильное приложение поможет сэкономить время — создание заказа занимает несколько секунд.

В приложении есть все необходимые функции: подсказки при вводе адресов, автоматический расчет цены, история заказов, возможность смотреть маршрут автомобиля на карте, оценка поездки, чат с водителем, возможность оплаты наличными или со счета. Скачать приложение можно в официальных маркетах Android и iOS.

КАК ЭКОНОМИТЬ НА ПОЕЗДКАХ

Для пользователей «Максим» действует премиальная программа. Они могут приглашать друзей заказывать такси через приложение и получать премию для оплаты поездок. В разделе «Премиальная программа» в меню приложения у пользователя есть персональный промокод. Им нужно поделиться с помощью соцсетей, мессенджеров, SMS, email или любым другим удобным способом. Получателю придет приглашение установить приложение и ввести полученный промокод. За каждого, кто примет приглашение и совершит не менее трех поездок за 90 дней, на счет пользователя будет зачислено 100 премиальных рублей. Новый пользователь получит такую же сумму. Премию можно копить и оплачивать ей до 30% стоимости поездки на такси.

Читателям «Комсомольской правды» в Казани сервис «Максим» дарит 100 премиальных рублей на поездку по промокоду «КАЗАНЬ».

«МАКСИМ» — МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УСЛУГ

«Максим» предоставляет качественный сервис, на который вы можете самостоятельно влиять с помощью оценки поездок и обратной связи в приложении, на сайте и через операторов. Менеджеры рассматривают каждое обращение и не оставлять без внимания ни один отзыв. Водители работают на личных автомобилях и тщательно следят за их состоянием, поэтому на заказ приезжают чистые исправные машины. Это несомненный плюс к удобству.

С «Максим» жители Казани могут заказывать такси удобным для себя способом и экономить на поездках, пользуясь премиальной программой. Их привлекают современные возможности сервиса, поэтому «Максим» выбирают все больше людей. Пора ехать!

рРеклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Секта «гениальных троечников»: почему чиновники закрыли школу педагога-новатора
На недавней Большой пресс-конференции Владимира Путина президента попросили спасти от ликвидации уникальную школу Михаила Щетинина, которую якобы уничтожают чиновники. Спецкор "КП" Дмитрий Стешин попытался разобраться, что же там происходит на самом деле
Новости 24
Кто это сделал: в Казани экологи ищут организаторов свалок с грязным снегом
В новогодние праздники 2020 в Чувашии 11 детей получили травмы при катании на "ватрушках"
В Чувашии начальника районной ГИБДД будут судить за взятки и превышение должностных полномочий
В феврале 2020 года в Казани начнут прокладывать тоннели второй линии метро
На новогодний стол в этом году клиенты ВТБ потратили 18,5 млрд рублей
21 сентября в Казани на международном конгрессе по транспорту обсудят тему беспилотников на дорогах
В Татарстане в отношении новогодних браконьеров возбудили уголовное дело
12 января в Ульяновске закроется центральная городская елка
СУ СКР Чувашии: в Новый год 2020 пенсионерка убила своего соседа одним ударом
Мэр Нижнекамска только создал страницу в Instagram и сразу стал популярнее всех руководителей района
В суд поступило уголовное дело о крушении "Боинга" в Казани
С 11 января в Казани на маршрут №62 до ЖК «Салават купере» выйдут 16 автобусов ПАТП-4
В Йошкар-Оле ночью загорелся производственный цех
В связи со смертью генерала Сулеймани и авиакатастрофой над Тегераном жители Казани смогут выразить свои соболезнования в книге
В Татарстане ледовую переправу закрыли из-за снега
"Рубин" может усилиться экс-форвардом "Манчестер Сити"
В Чувашии пропала 88-летняя пенсионерка, которой нужна медпомощь
В Марий Эл во время аварии пострадали 6 пассажиров УАЗа
ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса
В Казани угарным газом отравились мать и три ее ребенка
В Чувашии закрылся отдел ГИБДД, где можно было зарегистрировать автомобиль и сдать экзамены
В Казани из-за отсутствия капремонта закрыли детсад
В Казани лихач на иномарке протаранил павильон с салютами и фейерверками
В Чувашии подвели итоги новогодних каникул: от петард и фейерверков пострадали 6 человек