«Они за мной подсматривали!»: Девушка решила переодеться на пляже, но кабинка оказалась с сюрпризом

Девушка из Чебоксар решила на новогодние праздники отправиться по путевке во Вьетнам. Солнце, море, пляж, что может быть лучше, чем вырваться из русской зимы на юго-восток Азии. Впрочем, без конфузов отдых не прошел. Так, девушка оказалась заложницей странного расположения пляжных кабинок.

- Гуляла по городу, стало жарко, решила сходить искупаться. Что для меня стало неожиданностью. Что местные купаются практически всегда в одежде. Мне потом объяснили, что это, чтобы не обгореть. Я же решила, что традиции нарушать не стала и решила надеть купальник. Долго спрашивала, где можно переодеться. Меня отправляли в душевые, но они платные, порядка 100 донгов, а это 300 рублей примерно, не хило так, решила поискать бесплатный вариант и набрела на подобие нашей пляжной кабинки. Сперва я обрадовалась, но потом поняла, что сглупила. Я начала переодеваться и начала слышать отчетливый смех мужчин, я сперва не предала значение, а затем посмотрела вверх, на территорию набережной, которая находилась выше пляжа на несколько метров. Там столпились человек 10 и все смотрели только на меня. Они за мной подсматривали! Я была в шоке, хорошо, что я не успела раздеться полностью, я быстро оделась и убежала. Конечно, ни о каком купании в тот день речи не шло. В другие дни не жалела денег и переодевалась в специально предназначенных для этого местах, - написала девушка в соцсетях.

Обсуждая историю, пользователи интернета отметили, что в таких ситуациях лучше заранее изучить или спросить совета про местные традиции. Более того, нашлись люди, которые попали в подобную ситуацию.

«Бывала во Вьетнаме несколько раз и сразу обратил внимание, что местные особо купальники не любят. Как только приезжают иностранцы и начинают разгуливать в бикини, мужчины местные сразу же начинают оказывать знаки внимания. Меня предупреждали о любвеобильности местного населения и советовали прикрываться, но по мне так лучше загореть нормально, а мужики пусть смотрят».

«Душевые у них тоже своеобразные, часто они не закрываются, а деление на мужские и женские там часто условно, так как все просматривается, как на ладони. За мной так подсматривали, я видела это прекрасно, но не придала значения».

«А зачем вообще на странный пляж заходить? По идее к вашему отелю должен был прикрепляться участок пляжа, на который у вас бесплатный доступ к морю, бассейну, душевым и бару. У меня, по крайней мере, так было».

Нашлись и те, кто встал на защиту девушки, отметив, что первый раз в столь загадочной стране без конфузов редко обходится.

«У них же свой менталитет. Когда они видят европейцев, то к ним повышенное внимание, их рассматривают, как памятники архитектуры. Со мной подходили и фотографировались, а тут им еще удалось увидеть полуголую европейку, для них это счастье, а для девушки, конечно, стресс».

«Не переживай, это всего-то Вьетнам, вот если бы такое было на русском юге или в Абхазии, то тогда бы простыми свистами не отделалась бы».

Кроме того, девушке посоветовали не бродить по странам, в которых бывает первый раз, в одиночестве. Лучше с кем-то сгруппироваться, чтобы не попадать в странные ситуации.