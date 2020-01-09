2020-01-09T18:21:12+03:00
Общество

"Школьники должны заниматься учебой, а не прогибать своё здоровье на холоде": Родителей возмутило, что их детей вызвали убирать снег во время каникул

Впрочем, как выяснилось, сами же родители подписали согласие на участие детей в субботниках
Владимир КРУПСКИЙ
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Детей могут привлекать к уборке, но только с разрешения родителей.Детей могут привлекать к уборке, но только с разрешения родителей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Очередной скандал разгорается в сфере образования в Набережных Челнах. На сей раз родителям учеников одной из школ не понравилось то, что их детей принуждают чистить снег с пришкольной территории. Более того, учеников вызвали в учебное время во время зимних каникул все по той же причине - для уборки снега. Кто-то не против подобной детской подработки, но есть и противники.

- Как начинается зима, начинаются проблемы у наших детей. Мой ребенок учится в 21 школе, сколько учится, мы ни разу не видели дворника. Чистят территорию вокруг школы дети. Вся территория разделена на участки для каждого класса. Дети обязаны выйти или до уроков, или после. Выходят до уроков, потом сидят на уроках с мокрыми ногами, вспотевшие. А тут вообще. Звонит классный руководитель и просит детей прийти на очистку снега на "нашем участке" на новогодние праздники. Уважая классного руководителя, отправляю своего ребенка. Неужели, если нет дворника, нельзя вызвать технику и почистить не привлекая детей. Многие родители возмущаются, но писать в прокуратуру, значит подставить классного руководителя, которую сделают крайней. Но терпение тоже не безграничное! Прошу Управление образования решить эту проблему. Я не против осеннего субботника или уборки один раз весной, - написала родительница в соцсетях.

Обсуждая данную тему в соцсетях, пользователи интернета разделились на два лагеря. Однт не увидели в привлечении детей к уборке снега ничего плохого, тем более, что сами помогали чистить территорию во время учебы. А вот по мнению других, дети должны в школе получать знания, а не лопатой снег убирать.

"Физический труд на свежем воздухе только на пользу, часик, два погонять снег, тоже развлеченье, лучше, чем в гаджетах сидеть".

"Директор зарплату дворника к себе в карман сложил. С таким директором, наверное, еще и на уборщицу сдаете? И лыжи тоже с вас просят принести? Мошенничество сейчас творится в школах, а не образование".

"Я тоже мелким был, в школе снег зимой чистили, осенью граблями листву собирал,+ после учёбы класс мыл, еще на уроках труда пилили строгали и так далее, всегда за собой после урока полы мыли и подметали".

"Что за бред?! Сама никогда не ходила и детям не позволила бы никогда! Нет денег, нет чистых дорог! Какого хрена, простите за выражение, наши дети должны снег убирать?! Где такое написано?".

"Почему родители так боятся физического труда для своих деток. Небольшой участок для целого класса - это 5 раз взмахнуть лопатой или метлой. Нужно ли из за таких пустяков трепать нервы?".

"Согласен этим делом должны заниматься дворники, а не дети, дети должны заниматься учебой, а не прогибать своё здоровье на холоде".

"Я не против общественного труда и не думаю, что именно от этого дети заболеют. Тоже 21 школа. Вам же дают в начале года заявление на ваше согласие, не согласны, откажитесь. Заставить не смогут!".

"Во время уроков дети за радость выходят на субботник, а в выходные конечно кому охота. Но я как то пришла на голосование в 21 школу и мой классный руководитель, уже в возрасте, сама чистила снег в снегопад, пока ждала учеников с помощью. Ну извините, кому не стыдно станет в этот момент, естественно хорошие дети помогут. Хотя когда мы учились, там ни разу снег не чистили, видимо действительно беда с персоналом".

Окончательно все точки над "и" расставили в пресс-службе администрации города. Там отметили, что учеников школ порой вправе привлекать учеников к уборке, но только с позволения родителей.

- Поясняем. На сегодняшний день ставка дворника вакантна. Уборка территории осуществляется силами коллектива школы. В рамках реализации программы по трудовому воспитанию в рамках ФГОС возможно участие учащихся в уборке территории образовательного учреждения. Учащиеся школы привлекаются к трудовому воспитанию территории только с письменного согласия родителей (законных представителей). В случае обильного снегопада привлекается снегоуборочная техника, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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