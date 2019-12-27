"Заткни своего карапуза!": Женщина устроила скандал в поезде из-за плачущего ребенка

Жительница Ульяновска решила встретить Новый год у родственников в Москве. Первоначально она хотела купить место в купе для себя и годовалого ребенка. Однако в продаже оставались только места в плацкарте. Выбора нет, пришлось ехать в "общем" вагоне. По соседству с девушкой ехала женщина в возрасте. По словам жительницы Ульяновска, соседка постоянно цеплялась к ребенку, говорила, что детям нельзя ездить в поездах, а когда ребенок заплакал, то устроила самый настоящий скандал.

- Собирались на Новый год в Москву. Позвала двоюродная сестра. Я рада была ужасно. Впервые за долгое время куда-то из Ульяновска удалось вырваться. Взяла дочку, ей в ноябре год исполнился, купила билеты, к сожалению, в плацкарт. Поезд был вечерний, соседкой оказалась дама бальзаковского возраста, лет под 50. Так она всю дорогу придералась ко мне и ребенку, то ей не понравилась одежда дочки, то его игрушки, которые упали на пол, то вообще заявила, что детям ездить в поездах нужна. Итогом же стала ситуация перед сном. Ребенок заплакал. Вот тут и началось. Сперва эта особа что-то бормотала, а потом как заорала на весь поезд - "Заткни своего карапуза!". Я попыталась объяснить, что это ребенок, и да, он может плакать, но она не унималась. В результате не мой ребенок, а она перебудила половину вагона. Успокоилась она только после прихода проводницы, которая пригрозила, что если та не успокоится, то ее ссадят с поезда, оставшуюся дорогу ребенок был спокоен, а эта дама пристально на нас смотрела и что-то бормотала недовольно", - написала девушка в соцсетях.

Обсуждая данную историю в соцсетях, пользователи интернета отметили, что в поездах часто сталкивались с неадекватными соседями.

"Тоже вот такая мадам попалась как-то, только в купе. Ехала с маленьким ребенком, надо было грудью кормить, спросила, можно ли при ней, она сказала, что не возражает, а потом начала, что я, мол, неправильно кормлю, не так держу ребенка и прочее, я попросила не учить меня жизни. И тут началось: я и стерва, и дура, и старших не уважаю, хорошо хоть выходить надо было через час, а то бы уши завяли".

"У меня вот такая тоже крикливая особа пыталась нижнюю полку отжать. Она, видите ли, не может позволить себе билет на нижнюю полку, а у самой, между прочим, айфон, я не уступил, так она потом на весь поезд орала, что я не мужик".

"Часто ездила с детьми, обычно сразу прошу прощения, если ребенок будет шумным. Обычно никаких проблем, но один раз тоже выкатилась женщина под стольник весом и начала кричать, что мой ребенок ее разбудил, еле заткнули ее".

Впрочем, были и те, кто встал на сторону соседки автора сообщения. По их мнению, дети в поездах действительно создают много проблем.

"Я вообще человек терпеливый, но детей в поездах не переношу, маленькие орут всю поездку, кто постарше носятся по вагону как угорелые, снося все подряд. Один такой в меня врезался, когда я кипяток несла, хорошо, что не разлила еще".

"Что значит "он же ребенок"? Ты же мать, ты должна на раз-два-три ребенка успокаивать, тем более годовалого, он уже большой, права соседка, я на ее стороне, также бы поступила.

Кроме того, девушке посоветовали обратно в Ульяновск отправиться самолетом, чтобы вновь не попасть в подобную ситуацию. Полет по времени гораздо короче поездки на поезде. Соседке же в числе всего прочего посоветовали быть терпеливее, тем более к детям.