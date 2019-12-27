"Дикая пошлятина и полный позор!": создателей эротического календаря осудили за фото девушек в трусах рядом с иконой

Традиционный предновогодний эротический календарь набережночелнинского кранового завода уже выпущен в свет. Фотографии из него начали появляться в интернете. И некоторым жителям Татарстана они явно не понравились. Так, людей возмутил кадр, на котором две девушки в нижнем белье позируют рядом с иконой.

Фото: скриншот

Чтобы проверить достоверность снимков, достаточно пересмотреть анонсирующий видеоролик, который опубликовали еще в ноябре. На кадрах действительно заметна икона на полке в кабинете, где происходили съемки. Ее, конечно, все заметили:

"Дикая пошлятина и полный позор! Надо смотреть хоть, что в кадр попадает! Как можно позировать в трусах около иконы?"

"Ужас. Я, конечно, многое понимаю, но икона на кадрах совершенно лишняя"

"На фотографиях не эротика, а настоящая пошлятина! Так еще и икона в кадре, зачем это вообще?"

Кроме того, пользователи интернета отмечали, что во время съемок создатели календаря просто не заметили икону. Явно же никто специально не хотел делать фотографии полуголых девушек на фоне иконы.

Напомним, что набережночелнинский крановый завод выпускает эротический календарь с 2007 года. Тематика постоянно меняется. Неизменным в последнее время остается только одно. На фотографиях обнажаются реальные сотрудницы завода. В этом году сообщается, что новый календарь будет чуть ли ни самым откровенным за все время.