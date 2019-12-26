2019-12-27T08:07:07+03:00
Общество

То, что стоит посмотреть в новогодние праздники: в Казани состоялась премьера комедии “Холоп”

Предпремьерный показ картины прошел в кинотеатре “Киномакс” 25 декабря
Алина ГАБДУЛИНА
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кадр из фильма "Холоп"кадр из фильма "Холоп"
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26 декабря в российский прокат вышел немного странный для новогоднего, но все же таковой фильм “Холоп”. Казалось бы, причем здесь зимние праздники? Ведь действие в картине происходит летом и к Новому году не имеет никакого отношения. Казанцы могли разобраться в этом на предпоказе фильма в кинотеатре "Киномакс" еще 25 числа.

По сюжету, молодой мажор Гриша настолько отбивается от рук, что его отцу ничего не остается кроме как отправить его...в 19 век. Вот так вот просто после очередной пьянки избалованный деньгами парень просыпается в конюшне. Теперь он крепостной, который должен слушаться барина. Шок со временем проходит, и Гриша (не без приключений) начинает адаптироваться к новой жизни.

“Холоп” - картина о перерождении человека и силе настоящей любви. А новогодняя она оттого что способна расслабить даже самого серьезного зрителя и заставить его смеяться от души. К слову, юмор в комедии, что удивительно, довольно тонкий и вовсе не пошлый. Кроме того, посмотреть этот фильм перед началом нового года стоит, чтобы задуматься об изменениях собственного характера. Ведь пример Гриши доказывает - все можно исправить. Отказ от вредных привычек, хамского поведения и эгоцентризма - то, что может в корне повернуть жизни людей в лучшую сторону.

Но даже такую прекрасную идею может испортить плохая игра актеров. К счастью, в “Холопе” такого не случилось. Ставший уже давно “своим” серб Милош Бикович, любимый несколькими поколениями россиян Александр Самойленко, харизматичный Иван Охлобыстин и обаятельная Александра Бортич - прекрасный актерский состав, который действует слаженно и профессионально.

На наш взгляд, “Холоп” вполне может претендовать на звание нового народного хита, за который не будет стыдно.

Отметим, что режиссером комедии выступил Клип Шипенко. Ранее в прокат выходил его фильм “Текст”, который в кинозалах посмотрели почти 1,5 миллиона россиян. После “Холопа” он приступил к работе над картиной “Декабрь”. Она обещает стать тем отечественным фильмом 2020 года, который действительно стоит ждать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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