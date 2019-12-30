В Казани состоялась премьера детского спектакля «Театра на ОКраине»

Маленькие зрители, пришедшие с родителями на премьеру, сопереживали веселым птицам, Шреку и Фионе, которые сражались со злыми силами во главе с Малефисентой за волшебный артефакт. Добро, конечно же, победило, и на сцену, к радости детей, вышел Дед Мороз со Снегурочкой. А потом – настоящее новогоднее чудо! - любимые герои спустились к елке и водили с детьми хоровод. (0+)

Фото: Роман ПЕТРОВ

Премьера представления для всей семьи состоялась 27 декабря в кинотеатре «Мир»

- Наш театр – экспериментальный, работает в формате театральной лаборатории, - рассказывает режиссер Дмитрий Савин. - Артисты работают на общественных началах, не получая зарплату. Имеют специальное образование только часть актеров, остальные пришли, что называется, по зову души. Есть, например, фрезеровщик. Но главное – талант и горящие глаза, а остальному можно научить. Театру три года, базируется в ДК Саид-Галеева в Дербышках. Здание пока на ремонте, и мы с нетерпением ждем окончания работ, чтобы пригласить гостей в обновленное пространство. А пока выступаем на других площадках. Для взрослых мы подготовили спектакль «Молитва сумасшедшего» по чеховской «Палате №6» (16+). Это арт-постановка с современной музыкой, которую написал Константин Курехин. Готовится к постановке легкая комедия «Американка» (16+) по произведению Николая Коляды. На сцене будут только два актера. Я рад вернуться в Казань, где нас очень тепло принимают. Здесь я закончил театральное училище, а образование кинорежиссера получал в Москве. Благодарю партнеров мероприятия за помощь в создании спектакля: компанию «Правовой защитник», ГБУК «ТатарКино», журнал «Теленеделя», газеты «Комсомольская правда» и «Ва Банк». С Новым годом, друзья! Ждем вас на наших постановках!

Фото: Роман ПЕТРОВ

Детский спектакль «Новогоднее приключение на острове веселых птиц» жители и гости Казани смогут посмотреть в кинотеатре «Мир» 2, 3, 4, 5 и 6 января.

Билеты по тел. 8-987-066-51-91

Стоимость 300 рублей.

Детям до 3-х лет бесплатно (сопровождающим билет обязателен)