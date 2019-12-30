Чувашия-2019. Глава подводит итоги года

В преддверии Нового года, провожая год уходящий, принято подводить итоги. В Доме правительства состоялась пресс-конференция главы Чувашской Республики, где в теплой обстановке дружеского чаепития Михаил Васильевич Игнатьев рассказал журналистам о достигнутом за год и поделился планами на будущее.

Вопросы, которыми засыпали главу журналисты, были самыми разными, но в основном – о насущном: стабилизации экономики, строительстве новых дорог, развитии отдаленных районов республики.

Михаил Васильевич, в Чувашии работают над многими пилотными проектами – например, цифровая трансформация сельского хозяйства, «умный город», комплексная застройка и благоустройство сельскохозяйственных территорий и т.п., скажите, пожалуйста, насколько эффективны данные «пилоты» и какими Вы особенно гордитесь?

Все регионы, в общем-то, решают подобные задачи. Что дает нам участие в пилотных проектах? Главное – привлечение федеральных инвестиций (в 2019 году мы привлекли на одну треть вложений больше, чем в 2018-м), это очень важно для нас – Чувашия, к сожалению, не обладает природными богатствами, а с помощью извне мы имеем возможность решать вопросы, которые поднимают и будут поднимать жители региона. И люди замечают изменения в лучшую сторону – и в дорожном хозяйстве, и в строительстве объектов здравоохранения, и в образовании, и в области культуры и т.д. Твердо могу сказать, что мы имеем право гордиться нашими достижениями: Чувашия входит в десятку лучших регионов Российской Федерации – по управлению общественными финансами и по управлению государственным фондом. Иными словами – мы долги молодому поколению не оставляем, беря на себя ответственность и зная, что мы делаем и будем делать впредь. А если и есть какие-то проблемы, и недочеты, то органы местного самоуправления их решают и, надо сказать, успешно справляются, другого выхода у нас нет.

Михаил Васильевич, подводя итоги года, хотелось бы узнать, как у нас идет освоение денег по национальным проектам, как справляются с этой задачей города и районы республики?

У нас нет самоцели – быстро потратить деньги. Есть строгие казначейские исполнения, и мы стараемся их придерживаться. Этот процесс весьма сложный, и контролируется он на уровне Российской Федерации. Если средства остаются, то они будут направлены на те же самые цели, на которые их и планировали потратить. Главное – каждый бюджетный рубль используется на благо людей.

Михаил Васильевич, Вы обещали сохранить агрохолдинг «Юрма» и сохранили. Однако остается проблема – экологическая. Нам бывает стыдно перед гостями республики, особенно летом – запах все же чувствуется, но с новым собственником эта проблема будет решена?

Ну что могу сказать, люди правильно возмущаются – проблема есть, и мы работаем над ее устранением. В ближайшее время будут подписаны все необходимые договоры со Сбербанком. Кроме того, почти 500 млн инвестиций уже вложено в модернизацию технологий кормления и содержания птиц на птицефабрике «Юрма», но это еще не все – работа будет продолжаться, особенно по переработке и утилизации птичьего помета, из-за которого, собственно говоря, и возникает неприятный запах в городе. Через Фонд развития агропромышленного комплекса фабрика получит 350 миллионов рублей по льготному субсидированию, и на этот кредит предприятие должно построить цех по переработке птичьего помета. И тогда эта экологическая проблема будет полностью решена. Проектно-сметная документация уже подготовлена, и с помощью государства предприятие сможет решить этот неприятный вопрос. Если проблема есть – значит, надо ее решать, ведь так? Но закрывать фабрику мы никак не можем – это же рабочие места, если ликвидировать предприятие – 750 человек останутся без работы. А это никуда не годится, этого допустить мы не можем. Поэтому пошагово, поэтапно проблема неприятного запаха решается и обязательно будет решена!

Когда будет открыт «Дворец здоровья» в центре Чебоксар? Люди ждут.

Сдача этого объекта запланирована на март следующего года, но, скорее всего, он будет сдан раньше – подрядчики, которые ведут работы, очень ответственные и добросовестные, и сдать объект они планируют раньше намеченного срока. Но разрезать красную ленточку – дело нехитрое, главное, чтобы к этому времени все было абсолютно готово: и документация, и само здание – поликлиника на 500 посещений, оснащенная по последнему слову медицинской техники, с элементами цифровизации. Предполагается, что каждый четвертый горожанин будет обслуживаться в этом медицинском центре. В его строительство тоже вложены немалые средства.

Как вы относитесь к тому, что в скором времени Чебоксары и Новочебоксарск объединит троллейбусный маршрут. Жители Новочебоксарска ждут его с большим нетерпением. Как вы смотрите на перспективу объединения двух городов?

Мы купили 4 троллейбуса, которые будут курсировать между городами. 9 января я планирую проехать в качестве пассажира по этому маршруту, вместе с горожанами – чебоксарцами и новочебоксарцами. Так сказать, первый пробный рейс.

Кроме того, за счет сэкономленных средств нам будет выделено несколько миллионов рублей на приобретение в 2020 году транспорта, на эти деньги мы планируем купить троллейбусы, потому как троллейбусные парки и Чебоксар, и Новочебоксарска, что скрывать, в значительной степени устарели. То есть, мы постараемся создать комфортные условия для пассажиров общественного транспорта обоих городов. Это обновление пойдет на пользу и финансово-экономической стороне вопроса, потому как ремонт и обслуживание старых троллейбусов тоже весьма затратно. Это такой вот замечательный подарок к Новому году – не менее 600 миллионов рублей на новый городской транспорт. А что касается объединения городов, то рано или поздно оно произойдет: Новый город строится, разрастается, заселяются новые дома, сдаются социальные объекты (несколько детских садов, школа на 1600 мест), люди, живущие в нем, считают свой район лучшим, перспективным, он-то в итоге и объединит оба города.

Фото: cap.ru

Кроме этих были еще и многие другие вопросы – о помощи ветеранам, о ремонте старых и строительстве новых дорог как в столице республики, так и за ее пределами, о развитии и благоустройстве сельских поселений, о перспективе закрытия городских библиотек, о качестве питания в школах и детских садах. Интересовало журналистов и то, где и с кем будет встречать наступающий 2020-й глава Чувашии и даже то, что будет на его новогоднем столе, чем будет угощать друзей и родных его хлебосольная семья. И на все заданные темы Михаил Васильевич отвечал открыто, развернуто и правдиво. Так же, как и на вопрос о том, будет ли он выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах в сентябре грядущего 2020 года: «Если народ сочтет мою работу эффективной и продуктивной, если он поддержит меня, посчитает, что я хорошо и ответственно выполняю свою работу, то да, почему бы и нет. Ведь главное то, как люди относятся к тому, что ты делаешь. Их оценка для меня очень важна».

Прощаясь, глава Чувашии поздравил журналистов с наступающим Новым годом и пожелал и впредь объективно освещать все события, связанные с республикой.