2019-12-28T11:29:24+03:00
Общество

"Ты не беременная, ты жирная!": Мужчина отказался ступить девушке место в троллейбусе, чем довел ее до слез

История произошла в одной из машин казанского электротранспорта
Владимир КРУПСКИЙ
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Девушке все же уступили место в транспорте. но только после скандала.Девушке все же уступили место в транспорте. но только после скандала.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Жительница Казани поделилась в соцсетях своими впечатлениями от поездке в общественном транспорте. Девушка, по ее словам, находится на 6 месяце беременности. Обычно ей стараются уступать место в транспорте. Однако, когда она минувшим вечером зашла в троллейбус, то часть пути ей пришлось проехать стоя. Когда же она попросила мужчину уступить ей место, то он отказал, причем в грубой форме, усомнившись в ее беременности.

- Что за люди пошли? Зашла в троллейбус, ехать надо было почти до конечной. Я беременна, сейчас 23-я неделя. Живот уже хорошо заметен, так что обычно люди в транспорте, которые замечают мою беременность. сразу уступают место. А тут зашла, троллейбус битком, сидят преимущественно бабушки-пенсионерки, увидела мужчину, который чуть ли не разлегся на сидении. Попросила уступить. Он спросил с какой стати. Я объяснила, что беременна. На это он грубо ответил: "Ты не беременная, ты жирная!". Я была в шоке и не смогла сдержать слез. Хорошо, что это услышали другие пассажиры. Двое мужчин потребовали, чтобы он уступил мне место, но тот отбрыкивался. Спасибо, что недалеко женщина сидела, она уступила. Мне почти всю дорогу плохо было. А самое интересное, что этот мужик вышел через одну остановку! Он что, не мог две остановки стоя проехать? - написала девушка в соцсетях.

Данная тема вызвала в интернете живую дискуссию. Многие поддержали девушку, заявив, что мужчина повел себя, мягко говоря, некрасиво.

"Мужик, конечно, просто урод! Просто так, спокойно, обозвал незнакомую женщину, да еще и беременную! Был бы рядом, точно в морду бы дал".

"По-хорошему, мужик должен был извиниться, но вот такие сейчас мужики. Мельчают просто".

"Этого эгоиста надо было из троллейбуса на ходу вышвырнуть. Довел беременную до слез, а если бы с ней что-то случилось. С головой, конечно, он не дружит".

"Какая разница, беременная или толстая? Она в первую очередь девушка. Нормальные мужики всегда девушкам места уступают".

Впрочем, были люди, которые в данной истории встали на сторону мужчины, отметив, что уступать или не уступать место в транспорте - это личное дело каждого человека.

"Что за стереотип, что мужики всегда место должны уступать. Кто первый сел, того и место, тут нет билетов с местами, как в самолетах".

"Не надо накидываться на мужика. Может, он две смены отпахал на работе, устал и просто хотел спокойно доехать".

В остальном же пользователи интернета сошлись во мнении, что мужчина и вправду мог отказаться уступать место в транспорте. но сделать это можно было не в грубой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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