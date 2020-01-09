2020-01-09T14:33:20+03:00
Общество

В Казани из-за съемок пародии на новый клип Тимати образовалась пробка

Создатели видео просят прощения и объясняют, что «это было ради искусства» [фото, видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: скриншотФото: скриншот
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Рэпер Тимати опубликовал новый клип на песню «Я еду на джипе». Казанцы же решили снять свою версию этого видео. По задумке «режиссера», несколько автомобилей должны были проехать по городу «змейкой», создав пробку. И это у создателей клипа получилось.

В Казани из-за съемок пародии на новый клип Тимати образовалась пробка.соцсети

- Те, кто из-за нас тогда встал в пробку, прошу извинить! Это было ради искусства, - пишут авторы видео в соцсетях.

Действие клипа начинается у Центра семьи «Казан». Наряду с внедорожниками здесь есть и легковушки с надписью ДПС на капоте. После автомобили начинают колесить по улицам Казани, в частности, по мосту «Миллениум». В конце видео из окна легковушки показывается человек в маске и с полицейским жезлом.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Большинство казанцев в соцсетях так и не простили авторов клипа - они просят полицию наказать всю съемочную группу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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