2020-01-09T13:37:49+03:00
Общество

МЧС Татарстана: в новогодние праздники 2020 от пиротехники пострадали 13 человек

Все произошло из-за нарушений правил техники безопасности
Лика ИСАЕВА
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К счастью, все пострадавшие были отправлены лишь на домашнее лечение.К счастью, все пострадавшие были отправлены лишь на домашнее лечение.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Печальные итоги подвели в МЧС Татарстана, подсчитав, сколько жителей и гостей республики пострадали из-за новогодних салютов и петард. Начиная с 23 декабря 2019 года по 8 января 2020 года было травмировано 13 человек.

Так, 23 декабря 10-летняя девочка из Казани получила ожог глаз, сейчас она проходит лечение дома. "Скорую" к 32-летнему казанцу вызывали 31 декабря 2019 года - из-за запуска салюта он получил термический ожог кожи век, глаз. Но обошлось без госпитализации - его оставили на лечении дома. В этот день пострадали глаза и 41-летнего жителя Сабинского района республики - кроме ожогов он получил рваную рану верхнего века.

Петарда в руке взорвалась 31 декабря 2019 года у 41-летнего жителя поселка Высокая Гора. Его увезли в больницу с рваной раной левой кисти.

Уже 1 января 2020 года пострадали глаза у 18-летнего жителя Казани. В этот же день 16-летний житель Лаишево получил термические ожоги лица, отправлен домой на амбулаторное лечение. А 50-летняя жительница Казани, поджигая петарду, получила термический ожог левой кисти 1-2 степени - 1%. Ее отправили домой на амбулаторное лечение.

2 января от пиротехники пострадали два человека - 8-летняя жительница Зеленодольска и 36-летняя женщина из Казани. Девочка получила травму глаз, а женщина после запуска салюта - закрытый перелом руки.

Четырехлетний мальчик из Заинска пострадал во время праздничного фейерверка, устроенной беспечными взрослыми. Малыш с термическими ожогами руки и рваной раной правой кисти был осмотрен медиками. После оказания первой помощи он был отправлен домой.

40-летний житель Казани 4 января решил пьяным запустить петарду, но вместо красивого зрелища получил рваную рану левой кисти.

Гость из Марий Эл - 38-летний мужчина, 6 января в результате запуска салюта получил проникающее ранение левого глаза, отправлен домой на амбулаторное лечение.

Завершил печальный список 35-летний житель села Пелево Лаишевского района Татрстана, который 8 января получил термический ожог кистей рук 1-2 степени. Пострадавшего отправили домой на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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