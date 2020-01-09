Макаров!!! Игнатьев! Тарасов?: Селекция «Рубина» пока оставляет вопросы

Казанский «Рубин» пока самый частый поставщик трансферных новостей в российском футболе. Еще в конце декабря клуб из Татарстана взорвал бомбу, назначив на пост главного тренера экс-наставника сборной России Леонида Слуцкого. С тех пор в команду уже пришли несколько новых игроков, которые должны помочь «Рубину» вылезти из болота и сохранить прописку в Премьер-Лиге.

ПЕРЕВОСПИТАЕТ ЛИ СЛУЦКИЙ ИГНАТЬЕВА?

Первым трансфером «Рубина» стал 21-летний форвард «Краснодара» Иван Игнатьев. По некоторым данным за него заплатили 7 миллионов евро. Тут даже больше вопрос не в том, откуда у бедствующего в финансовом плане казанского клуба такая сумма на молодого игрока, а в том, почему форвард переехал именно в Казань.

На юниорском и молодежном уровне Игнатьев был неудержим, даже становился одним из лучших бомбардиров юношеской лиги УЕФА. В главной команде «Краснодара» дебютировал в июле 2017 года. С тех пор сыграл за команду 545 матча, в которых забил 17 голов.

- Все произошло довольно быстро. Спасибо за это руководству «Рубина» и «Краснодара», что так оперативно сработали. Лично для меня это такой неожиданный момент в жизни. Всю свою карьеру я играл за «Краснодар». Наступило время что-то поменять, и я очень рад появиться в «Рубине». Пришел очень хороший тренер, я думаю, он выстроит отличную команду, которая добьется в будущем успехов. Ситуация, которая есть на сегодняшний день в турнирной таблице исправится, думаю, не будет никаких проблем.

Отметим, что у Игнатьева есть некоторые проблемы с дисциплиной, за что он периодически отлучался из первой команды «Краснодара». Самый памятный момент – история с контрактом форварда. Он отказывался продлевать контракт с южанами. В те дни ходило немало слухов о возможном переходе футболиста в «Спартак», «Динамо» и «Зенит», но в итоге Игнатьев остался в Краснодаре.

При этом, Леонид Слуцкий, сам пригласил Игнатьева в «Рубин». Именно он вел переговоры с игроком. По его словам, он сможет найти нужные слова для Игнатьева и поможет ему реализовать свой потенциал.

- На мой взгляд, это вообще самый талантливый молодой футболист России. И если нам удастся раскрыть его потенциал, то он уже в ближайшем будущем сможет стать игроком национальной сборной. Всегда кажется, что проблемы, которые случались в другом месте, обойдут тебя стороной. Но на самом деле всегда стоит понимать, какого рода эти проблемы. У меня есть большой опыт работы с трудновоспитуемыми футболистами. Поэтому сначала нужно четко диагностировать, есть ли вообще проблема. А если она есть, то уже надо определить, в чем кроется ее основная причина и от этого отталкиваться, - заявил Слуцкий в интервью порталу Sport24.ru.

НОУНЕЙМ ИЗ ФНЛ

Вторым новобранцем команды стал мало кому известный защитник Илья Самошников. До перехода в «Рубин» он никогда не играл в Премьер-лиге. Начинал в московских клубах ПФЛ – «Велес» и «Арарат». Затем оказался в ярославском «Шиннике», а нынешний сезон начинал в московском «Торпедо», в составе которого в 22 матчах забил 1 гол и отдал 5 результативных передач в рамках ФНЛ.

Каких-то серьезных достижений в карьере Самошникова еще не было. Впрочем, все, как говорится, впереди. По всей вероятности, экс-торпедовец должен усилить конкуренцию в команде на флангах обороны.

ПЫЛИЛ С ЛЮБИТЕЛЯМИ В ЯКУТИИ И ЧУТЬ НЕ ПЕРЕШЕЛ В ЦСКА

Третий новобранец «Рубина», как и Самошников, перебрался в Казань из клуба ФНЛ. Этим игроком стал 21-летний полузащитник Денис Макаров. Футболист начинал играть в любительских лигах Якутии и Мордовии, затем не смог закрепиться в «Оренбурге». Последние полтора сезона он провел в «Нефтехимике» и смог стремительно стать одним из лидеров клуба. Вместе с «Нефтехимиком» по итогам минувшего сезона он вышел в ФНЛ, где в нынешнем чемпионате проявил себя с лучшей стороны, забив 11 голов. Макаров, к слову, входит в тройку лучших бомбардиров лиги.

Известно, что минувшим летом Макаровым интересовался ЦСКА, были новости об интересе «армейцев» к игроку и зимой, но он в итоге выбрал «Рубин».

- Хорошая левая нога, быстрый нестандартный дриблинг. Он реализовывал его на всех уровнях, на которых выступал. Неважно - КФК, вторая лига или первая. У Дениса сложная судьба. В 14 лет его отчислили из академии Коноплева. Он был в Якутии, играл в дублях, во вторых лигах. И, по существу, после первых шести месяцев в ФНЛ он себя зарекомендовал и имел серьезный спрос на рынке, - поделился мнением об игроке Леонид Слуцкий в интервью Sport24.ru.

«СБИТЫЙ ЛЕТЧИК» ИЛИ ЕЩЕ ПРИНЕСЕТ ПОЛЬЗУ?

Однако «Рубин» интересуется не только молодежью. Могут появиться и опытные футболисты. Так, по данным ряда СМИ на сборы в составе «Рубина» отправится бывший игрок сборной России Дмитрий Тарасов.

32-летний футболист начинал играть в дубле московского «Спартака», затем в его карьере были «Томь» и «Москва», а последние девять лет игрок защищал цвета столичного «Локомотива», за который отыграл более 180 матчей. Летом его контракт с «железнодорожниками» истек и футболист стал свободным агентом. С тех пор он сидел без работы. Пока найти новый клуб он не сумел. По имеющейся информации, Тарасов будет тренироваться в «Рубине», но подписывать ли с ним соглашение решит наставник казанского клуба Леонид Слуцкий.

Отметим, что в активе Тарасова есть 8 матчей в составе национальной сборной страны. На его счету даже есть один гол.

Сам Леонид Слуцкий заявил, что селекционная работа будет продолжена. Но новичков стоит ждать уже после закрытия трансферного окна в Европе.