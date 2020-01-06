2020-01-06T20:33:52+03:00
Общество

"Осталась в одних трусах посреди магазина": У девушки стянули одежду из примерочной, заставив выйти в зал в нижнем белье

Как выяснилось, так над ней решили пошутить подруги
Владимир КРУПСКИЙ
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Девушка не испугалась показаться в нижнем белье на людях.Девушка не испугалась показаться в нижнем белье на людях.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Поход по магазинам обернулся для девушки из Ульяновска дефиле в нижнем белье прямо по торговому центру. В тот момент, когда она примеряла одежду в примерочной, кто-то стащил всю ее одежду. Как позже выяснилось, воровками оказались подруги девушки, которые так решили над ней пошутить, но и сама героиня истории оказалась не из робкого десятка.

- Сходила в магазин называется. Решила порадовать себя и купить белье. Пошла примерять и тут заметила, что вся моя одежда пропала. Я была в шоке. Позвонила подругам, с которыми была, они не брали. Не знала, что делать, но потом решила, что иного выхода нет, вышла прям в таком виде в зал. На меня все смотрели, я покраснела, прикрыла руками грудь и попыталась объяснить свой выход сотрудницам магазина. Каково же было мое удивление, когда ко мне подбежали подруги с криками: "это розыгрыш!" и начали смеяться. Я их чуть не прибила прямо там! Им весело, а я осталась в одних трусах посреди магазина. Позор на всю жизнь!, - написала девушка в соцсетях.

Обсуждая данную историю, пользователи интернета отметили, что ничего плохого не произошло. Подруги повеселились, а девушка блеснула своей фигурой в магазине.

"Хороший розыгрыш, надо взять на заметку! Вообще отличный вариант для тех, кто стесняется своей фигуры и выходить на люди".

"А что возмущаешься-то? Скажи спасибо, что хоть трусы тебе оставили".

"А что такого плохого, что вас увидели в нижнем белье? Вообще не понимаю, в бассейнах девки чуть ли не голыми ходят, а в нижнем белье показаться боятся".

Были и те, кто встал на защиту девушки, заявив, что подобные розыгрыши недопустимы, особенно в людном месте.

"Это просто кошмар! Из-за чьей-то тупой шутки девушка испытала стресс, убила бы, наверное, если бы надо мной так пошутили".

"Это что за шутки такие? Девушка в трусах должна только по дому ходить или перед мужем, но никак не перед чужими людьми".

Кроме того, девушке посоветовали в случае повторения ситуации, не выходить в трусах в зал, а попробовать позвать сотрудницу, которая обычно дежурит около примерочных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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