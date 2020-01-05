Стянул майку и оставил в одном лифчике: Житель Ульяновска раздел девушку прямо на улице во время танца

В одном из ульяновских пабликов в соцсетях появилось занимательное видео. На нем видно, как парень и девушка танцуют на Соборной площади города. При этом, танец получился с элементами стриптиза. Парень у всех на глазах начал раздевать девушку. Он снял с нее майку и оставил в одном лифчике.

Пользователи интернета, обсуждая данное видео, разделились на два лагеря. Одни отмечали, что люди хорошо отдыхают и не думают о том, что кто-то их осудит, а другие заявили, что молодые люди на видео ведут себя слишком вызывающе.

"Круто отжигают, вот что значит по-настоящему отмечать новый год, а те, кто пишет, что они деграданты, просто не умеют отдыхать, и бояться осуждения со стороны общества, так всю жизнь и проживут в скукоте, и вспомнить нечего будет".

"Почему все люди такие злые? Это дело лично каждого как гулять и где в каком виде танцевать. Вот вы тут все сидите и такие умные, худые, стройные. И обсираете людей,вот это и есть деградация. Посмотрите на себя кто Вы. Комок негатива. А лично по мне, то они молодцы, ведь никто из нас не знает как они живут и может какие у них есть проблемы. И зачем сразу осуждать людей, кто-то и хуже делают, но просто это в инет не попадает. Так что давайте будем добрее, веселее и позитивнее".

"Прикольно. Не голые да и хорошо. Не скажу, что молодцы, но и не хулиганы... Лишь бы не заболели".

"Люди, которые пишут, что это нормально и "что такова?". Представьте, что вместо этой куры в лифаке, бухая в слюни, скачет ваша дочь/сестра/жена/девушка. Приятно? Не стыдно?) Если нет, тогда ок, конечно. Для вас и в фонтанах купаться значит норма и поссать на улице. Но публичное обнажение тела и дальнейший "жопотряс" - это убого. Им театры, ёлки, горки, шары, все как для людей...а этим людям кроме водки и выпендрёжа аульного ничего и не нужно".

"Скот на выпасе. В людном месте подобное поведение не является нормальным. Праздник и хорошее настроение прекрасно уживаются и без алкоголя. А если все же злоупотребили, то следует тихонько уползти к себе в пещеру и там продолжать бесчинствовать".

Кроме того, парню и девушке, которые танцуют на видео, посоветовали устраивать подобные танцы в менее людном месте, чтобы избежать косых взглядов и гневных комментариев.