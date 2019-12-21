Татарстанцам рассказали, как безопасно получить деньги в ломбарде под залог автомобиля

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Перед Новым годом нужна крупная сумма денег, но времени на оформление документов в банке нет. Видел рекламу, что можно взять деньги под залог автомобиля. Безопасно ли это? Стоит доверять такой рекламе?

Камиль Шайхутдинов

Заем в ломбарде под залог автомобиля – это распространенный способ получения денег на неотложные нужды. Вместе с тем, несмотря на кажущуюся простоту получения займа в ломбарде, вам следует помнить о нескольких правилах, позволяющих воспользоваться их услугами и избежать уловок недобросовестных организаций.

Во-первых, фирменное наименование юридического лица, к которому вы намерены обратиться за получением займа, должно содержать слово «ломбард». Во-вторых, основной вид деятельности любого ломбарда - предоставление гражданам краткосрочных займов под залог движимого имущества и (или) хранение вещей. Заниматься чем-либо еще, например, торговлей уцененными товарами или производством, ломбарды не вправе. Удостовериться в законности деятельности организации можно, проверив данные о ней в Едином государственном реестре юридических лиц, доступного на сайте nalog.ru.

Также обязательно проверьте, содержится ли информация об этой компании в государственном реестре ломбардов на сайте Банка России cbr.ru (Финансовые рынки/Надзор за участниками финансовых рынков/Микрофинансирование/Государственный реестр ломбардов).

Не лишним будет найти ломбард, специализирующийся именно на предоставлении займов под залог транспортных средств, так называемый автоломбард. Обращаясь туда, вы должны согласовать условия заключения сделки: срок, на который заключается договор, сумму займа, полную его стоимость, как в процентах годовых, так и денежном выражении.

Оценка передаваемого в залог автомобиля определяется автоломбардом и заемщиком по соглашению. При этом автоломбард не вправе брать плату за осуществление оценки транспортного средства.

На руки вам должны выдать два документа: залоговый билет и индивидуальные условия договора потребительского займа (в табличной форме). Также вас должны ознакомить с общими условиями договора потребительского займа.

Обратите внимание на полную стоимость потребительского займа. Она должна быть указана на первой странице договора перед таблицей с индивидуальными условиями займа.

В залоговом билете обязательно должны быть: сумма займа, дата получения и возврата займа, срок его предоставления, процентная ставка, название и описание заложенной вещи, сумма ее оценки.

На официальном сайте Банка России можно узнать максимальное значение годовой процентной ставки, которую «автоломбард» вправе вам предложить (Информационно-аналитические материалы/ Потребительское кредитование/ Информация о среднерыночных значениях полной стоимости потребительского кредита (займа)).

Внимательно ознакомьтесь со всеми условиями предоставленного вам договора, примечаниями и приложениями.

Следует отметить, что заложенный автомобиль должен находиться на стоянке автоломбарда на протяжении всего времени действия договора займа. При этом ломбард должен обеспечить надлежащие условия хранения транспортного средства и застраховать его от рисков утраты и повреждения за свой счет. Вы этого делать не должны.

Выдача ломбардом займов «под залог ПТС» (когда автомобиль остается у вас, а ПТС передается ломбарду) запрещена законом. Важно помнить, что сами по себе паспорт транспортного средства или свидетельство о его регистрации не имеют ценности и не могут быть переданы в залог.

В случае, если автоломбард под видом договора займа предлагает вам заключить договор купли-продажи автомобиля или договор возвратного лизинга, скорее всего, перед вами «черные кредиторы», проще говоря – мошенники. Заключение подобных договоров рискованно для граждан, поскольку устанавливая проценты за пользование деньгами и всевозможные комиссии, нелегальные участники финансового рынка не руководствуются законами.

Обратите внимание, что при заключении договора на оказание услуг, которые автоломбард не вправе оказывать, вы рискуете потерять свое имущество.

Автоломбард имеет право продать заложенное имущество исключительно в том случае, если заем не возвращен вовремя. Более того, сделать это он может не ранее чем через месяц после просрочки выплаты долга. В течение же этого льготного срока ломбард не вправе даже увеличивать процент по займу, а также взимать плату за хранение автомобиля.