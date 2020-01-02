В Татарстане воспитатель швырнула ребенка на пол во время репетиции новогоднего праздника

Желание провести красивый утренник в детском саду №8 Арска для некоторых воспитателей оказалось настолько важным, что они ради этого издевались над своими воспитанниками. Запись, снятая одной из практиканток, сначала оказалась у ее знакомой, а та не выдержала и поделилась жутким видеороликом с родителями этих детей. Те после просмотра поспешили в полицию, где написали заявление о привлечении к уголовной ответственности женщины, распускавшей руки.

В тот день в детсаду шла репетиция новогоднего утренника. Детки вместе с воспитателями, хореографом из местного дома культуры и практикантками репетировали номер. Малыши в возрасте 4-5 лет, по замыслу творческого работника, должны были друг за другом весело вприпрыжку вбежать в зал, сделать круг и затем встать в шахматном порядке, чтобы во время куплета песни красиво выполнять задания. Может быть, если в замысле педагогов участвовали бы дети постарше, им это и удалось, но малыши еще не готовы слаженно работать в коллективе и ответственно относиться к заданиям. Вот репетиции и продолжались некоторое время.

Устав от непослушных воспитанников, одна из воспитательниц буквально отшвырнула вперед мальчика так, что он упал. Спустя несколько секунд она вернулась к плачущему ребенку и грубо усадила его за стол. Пока он плакал, репетиция продолжалась. При этом взрослые женщины грубо заставляли детей выполнять их задания.

30 декабря 2019 года заведующую детсада и ту самую воспитательницу вызвали в полицию для дачи объяснений. Этой историей заинтересовались в прокуратуре Татарстана и в управлении образования Арска. Как сообщили родители детей из детсада №8 Арска, воспитательница, отшвырнувшая малыша во время репетиции, больше там не работает. Сама ли она уволилась, или ее уволили за этот проступок, пока не сообщается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="224" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/752780" frameborder="0"></iframe> Воспитатель в Татарстане отшвырнула мальчика во время репетиции детского утренника.Соцсети

СПРАВКА "КП"

Детский сад №8 основан в 1986 году. В нем получают дошкольное образование 151 ребенок, и там работают 18 педагогов.