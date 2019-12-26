Вторжение в ваши сердца

Продолжение фильма «Притяжение» ждали с нетерпением, едва стало известно, что Федор Бондарчук решил снимать продолжение этого фантастического боевика. Казалось бы все, Хэкон получил смертельные даже для инопланетянина ранения, с учетом того, что он уже подарил свое бессмертие Юлии, шансов на продолжение не осталось. Но это же кино, где герои воскресают по требованию зрителя или благодаря кассовым сборам. С учетом того, что «Притяжение» собрало более 1 миллиарда рублей, ход был вполне оправданный.

Хэкон возвращается. Прошли 2-3 года, и Юля смирилась с тем, что Харитона нет. «Сол» забрал его тело и инопланетный корабль покинул орбиту солнечной системы. Так думали все. Юля безропотно проходила все обследования на секретной военной базе, где находился и захваченный в свое время биокостюм робота. После перенесенной болезни там находится и Артём, и их встреча шокировала всех – эксперимент в воде по изучению способностей Юли вырвался из-под контроля. Затем стало невозможно контролировать что бы то ни было – «Сол» перепрограммировался и решил уничтожить Юлю, ведь теперь она стала угрозой жизни не только на планете Харитона, но и на земле.

Еще в 1995 году в фильме Ирвинга Уинклера «Сеть» Сандра Буллок показала всему миру, как можно уничтожить личность человека, проведя хакерскую атаку на информационные сайты с персональными данными человека. Но человечество предостережения не поняло, и придумало соцсети… Может, именно эта картина поможет нам понять, как важно не поддаваться панике, не репостить фейковые новости, даже принудительно, и ценить нас как особый вид, созданный природой? Иначе так и хочется сказать: «Остановите Землю, я сойду». Так что лента обречена на успех, ведь она уже вторглась в наши сердца.

Если у тебя есть работа, дом и огород, ты можешь быть вполне счастлив. Тем более на краю земли. Но ведь Юле никто покоя так и не даст, понимаете?

Что касается спецэффектов – это один из лучших фильмов за последние годы, снятые в России на тему фантастики. Риналь Мухаметов и Ирина Старшенбуам – удивительно гармонично подобранная пара, которая может сыграть любовь одним выражением глаз.