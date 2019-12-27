Подготовка кадров для нефтегазовой отрасли: на пути успеха

В компании «Татнефть» люди – главный капитал, а это означает, что вопросам подготовки компетентных специалистов уделяется приоритетное внимание. В определенном смысле это стержень, вокруг которого формируется нефтегазовая отрасль. В 2013 году Кабинетом министров РТ было принято решение о создании научно-образовательного кластера по подготовке кадров для нефтегазового комплекса республики.

Кластер был организован в целях удовлетворения потребности в квалифицированных кадрах для компании «Татнефть», а также сервисных и малых нефтяных компаний, расположенных на территории Татарстана. Вторая задача кластера – повышение качества профессионального образования.

За шесть лет работы кластер показала себя эффективным инструментом достижения этих задач. Как работает система и каков вклад Альметьевского государственного нефтяного института?

ЦЕЛЬ – ЭФФЕКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Работа научно-образовательного кластера по подготовке кадров для нефтегазового комплекса РТ строится в нескольких направлениях.

Чтобы четко определить, какие специалисты с высшим образованием и квалифицированные рабочие нужны, и, значит, обеспечить предприятие компетентными работниками, а выпускника – рабочим местом, большое внимание уделяется прогнозированию потребности в кадрах для нефтегазового комплекса РТ.

Для определения ожидаемой потребности в кадрах проводится анкетирование предприятий, фиксируется также информации об имеющихся вакансиях.

База данных постоянно обновляется, причем речь идет не только о структурных подразделениях ПАО «Татнефть», но и о сторонних организациях. Сейчас база данных насчитывает более 80 предприятий нефтегазовой отрасли. Кроме того, работодатели участвуют в реализации преемственных образовательных программ.

Главное же направление научно-образовательного кластера – многоуровневая подготовка кадров для нефтегазового комплекса республики. Роль Альметьевского государственного нефтяного института весьма значима, ведь это высшая нефтяная школа, выпускники которой востребованы не только в компании «Татнефть», но и в рамках всей топливно-энергетической отрасли России.

АГНИ насчитывает более чем 60-летнюю историю. Сейчас это уникальное высшее учебное заведение в плане показателей трудоустройства выпускников: в России не много вузов, готовящих специалистов, за которыми предприятия становятся в очередь. По показателям востребованности выпускников АГНИ много лет занимает передовые позиции во всероссийских рейтингах.

Один из секретов эффективной системы подготовки специалистов в кластере, и, в частности, в АГНИ, – налаженное взаимодействие между всеми его структурами.

Альметьевским нефтяным институтом и техникумами реализуются более 50 программ среднего профессионального образования и свыше 30 – высшего образования. Около четверти из них открыты за последние 3 года, а все магистерские программы разработаны совместно с ПАО «Татнефть».

Кроме того, по рекомендации ПАО «Татнефть» во все учебные программы бакалавров добавлены дисциплины «Управление проектами», «Управление процессами», «Управление рисками».

Заключены соглашения о сетевом взаимодействии между образовательными организациями кластера, а также с другими учреждениями (Октябрьский нефтяной колледж им. С. И. Кувыкина в Башкортостане, Канашский транспортно-энергетический техникум, расположенный в Чувашской Республике).

Это стало основанием для организации выездных профориентационных мероприятий для студентов техникумов. Подход масштабный: общий охват мероприятиями составляет более 800 человек в год. Кроме того, проводится профориентация школьников.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО БУДУЩЕМУ

Выезды профориентационных «агитбригад» из сотрудников АГНИ в города и районы республики организуются на постоянной основе. Например, в ноябре состоялись профориентационные встречи со школьниками города Бугульмы и со студентами Бугульминского машиностроительного техникума.

На встрече с учениками 10 - 11 классов представители АГНИ не только рассказывали о перспективах работы в нефтегазовой отрасли страны, направлениях подготовки в вузе, но и провели увлекательный мастер-класс по обществознанию на тему «Теория научного познания». Ребятам рассказали, что под руководством преподавателей студенты принимают участие в олимпиадах, конкурсах, всероссийских и международных научно-практических конференциях, занимая призовые места.

Одной из тем беседы было взаимодействие АГНИ со школьниками. Старшеклассников ждут на мероприятиях, организуемых институтом.

Студенты машиностроительного техникума узнали, какая совместная научно-исследовательская работа студентов и специалистов ПАО «Татнефть» проводится, что представляют собой стипендиальные программы, инфраструктура и насколько убедительны показатели трудоустройства выпускников АГНИ. Особое внимание уделили правилам приема абитуриентов, имеющим диплом СПО по сокращенной форме обучения.

Множество форматов работы «агитбригад» – от викторин до познавательных мастер-классов, актуальная информация, которая волнует юношей и девушек. Не удивительно, что участники просят сделать встречи регулярными.

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ… В БУДУЩЕЕ

С целью совершенствования непрерывного профессионального образования в кластере проводятся Дни открытых дверей для студентов и молодых преподавателей среднего профобразования. Более половины участников выражают интерес к продолжению обучения по программам бакалавриата, а молодые преподаватели техникумов выбирают магистерские программы для развития профессиональных компетенций.

В 2019 году выпускники СПО продолжили обучение по программе бакалавриата по направлению «Нефтегазовое дело» с сокращенной формой обучения. Из них более половина получают дополнительную стипендию ПАО «Татнефть» до 10 тысяч рублей за высокие достижения в учебе и диплом СПО с отличием.

ИНТЕНСИВНАЯ ПОДГОТОВКА ПО СОКРАЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ

В Альметьевском нефтяном институте чутко относятся к изменениям в потребностях работодателей. По решению совета кластера формируются сокращенные программы обучения, вносятся предложения об открытии новых направлений подготовки. Например, уже начата разработка основных образовательных программ высшего образования для выпускников техникумов (сокращенные программы) по направлениям подготовки бакалавриата – «Электроэнергетика и электротехника», «Технологические машины и оборудование» и «Автоматизация технологических процессов и производств».

ВОЗМОЖНОСТЬ РАССКАЗАТЬ О СЕБЕ РАБОТОДАТЕЛЮ

Важный вопрос – содействие трудоустройству выпускников. Один из путей – проведение Дней карьеры, в которых принимают участие более 40 предприятий нефтегазовой отрасли. Здесь можно не только узнать о вакансиях по рабочим и инженерным специальностям – а их более 200, но и презентовать себя в комфортных и выгодных условиях, пройти собеседование, лично пообщаться с будущими работодателями.

Высокий уровень трудоустройства объясняется и тем, что более 80% выпускников среднего и высшего образования имеют рабочие квалификации.

Значительная доля таких специальностей и в АГНИ. Это способствует построению горизонтальной карьеры работника.

АКТИВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ – СО СТУДЕНЧЕСТВА

Успешному трудоустройству выпускников АГНИ предшествует уникальный опыт производственной практики студентов. Например, программа «Впроекте», созданная ПАО «Татнефть», – это отличный шанс для студентов проявить себя, включившись в работу предприятия уже на студенческой скамье. В реестре проектов студент может выбрать тот, который больше всего соответствует его возможностям и компетенциям.

Помимо приобретения практических навыков, что само по себе уже важно, студенты могут получить неплохую прибавку к стипендии. В 2017 – 2019 годах рамках программы выполнено 4235 задач и 4,8 млн. рублей направлено на поощрение участников программы. Оплата зависит, в частности, от уровня сложности. К примеру, самый сложный третий уровень включает разработку уникальных технологий, не применявшихся в компании и позволяющих получить значительный экономический эффект.

В 2019 году в проектной деятельности «Татнефти» участвовали более 150 студентов и 20 преподавателей АГНИ. Рейтинг участия студентов АГНИ в проектах учитывается при трудоустройстве выпускников на работу в ПАО «Татнефть».

«ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА»

Это проект, реализуемый компанией «Татнефть» совместно с АГНИ. Его суть заключается в участии топ-менеджмента ПАО «Татнефть» в проведении занятий со студентами по всем направлениям подготовки вуза.

Основная задача проекта – повышение уровня компетенций выпускников базового для предприятия вуза, а также усиление их мотивации к работе в нефтяной отрасли.

Другими словами, проект необходим для того, чтобы молодые специалисты, пришедшие в ПАО «Татнефть», имели достаточные профессиональные знания и навыки.

Спектр форматов занятий очень разнообразен: проблемные лекции, дискуссии, мастер-классы (WorkShop), круглые столы, производственные презентации, решения «живых кейсов», научно-практические семинары. Всего определено свыше 40 тем лекций.

ВСЕМЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕДАГОГОВ

Каковы будут знания и мотивация студента, во многом зависит от преподавателя – сможет ли он увлечь своим предметом. Поэтому работе с педагогами в кластере уделяется большое внимание.

В частности, принято решение об организации Совета молодого педагога из числа специалистов и молодых преподавателей образовательных учреждений.

Основные цели совета – это содействие профессиональной адаптации, профессиональному и личностному росту, поддержка инициатив молодых педагогов, способствующих развитию системы образования РТ.

В планах работы СМП – организация и проведение круглых столов и мастер-классов по современным педагогическим технологиям и приемам обучения, решение кейсов, квесты по внедрению цифровых технологий в образовательный процесс и др. Планируется также обучение внедрению электронных образовательных ресурсов в учебный процесс.

Впервые в 2020 году будет проведен фестиваль молодых педагогов образовательных организаций «Зеленая фиеста». Фестиваль на первом этапе предусматривает создание временных творческих групп преподавателей в соответствии с профилем, проведение Дней открытых дверей кафедр АГНИ для молодых преподавателей техникумов, знакомство с научными лабораториями, выработку предложений по формированию сквозных образовательных программ. Намечены также совместные стажировки и курсы повышения квалификации по актуальным научным, образовательным и технологическим проблемам.

В завершение фестиваля команды АГНИ и техникумов пройдут конкурсные испытания, направленные на формирование современных компетенций педагога, развитие командообразования, лидерства, коммуникаций.

Сверхзадача фестиваля – формирование единого образовательного и методического пространства, развитие профессиональных контактов педагогов и их личный рост, обеспечение сетевого взаимодействия между участниками кластера.

ВЫБИРАЯ ЛУЧШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Большой интерес вызывает конкурс на лучшего молодого преподавателя, который проводится в кластере. Организаторами конкурса стали ПАО «Татнефть» и Альметьевский нефтяной институт.

География участников конкурса расширяется ежегодно, и сегодня к нему присоединяются преподаватели из ведущих федеральных вузов России, таких как КФУ, КНИТУ, Уфимский нефтяной технический университет.

молодые преподаватели представляют свое электронное портфолио,

проводят показательные занятия «От теории к практике» для школьников и представляют самопрезентацию «Педагогический портрет», в котором раскрывают свое педагогическое кредо и принципы работы.

ФОРУМ «НАУКА И ИННОВАЦИИ»

Компаний «Татнефть» совместно с АГНИ организован международный форум «Наука и Инновации». На форуме, который проводится с 2018 года, представлены круглые столы, защита инновационных проектов, форсайт-сессии, открытые лекции, мастер-классы, тематические квесты, выставки и т.д.

В ноябре 2019 года форум собрал на своих площадках более 1000 участников, объединив в себе научно-практические конференции преподавателей и студентов.

ЦЕЛИ ФОРУМА:

• вовлечение молодых работников, студентов, аспирантов, ученых в решение бизнес- и технологических вызовов топливно-энергетического и машиностроительного комплекса;

• взаимодействие науки, бизнеса, производства и образования; стимулирование технологических инноваций.

В форуме принимают участие Правительство Татарстана и топ- менеджмент «Татнефти», руководители и молодые специалисты нефтегазового сектора, ведущие ученые и мировые эксперты отрасли; представители органов власти и ведущих российских университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы и т.д.

Кроме того, участвуют представители вузов и компаний-партнеров из таких стран, как Белоруссия, Украина, Канада, Испания и др.

ПЕРЕНИМАЯ ОПЫТ ФИНЛЯНДИИ

С целью изучения международного опыта и повышения квалификации руководителей образовательных организаций проведена стажировка «Финская система профессионального образования. Сотрудничество с работодателями». В стажировке приняли участие топ-менеджеры ПАО «Татнефть» и руководители образовательных организаций, в том числе АГНИ.

Подход к профессиональному образованию в Финляндии уникален и результативен. Цель учебного визита в эту страну включала изучение ряда вопросов:

- система получения профессиональной квалификации, переподготовка персонала предприятий;

- обучение молодежи и взрослых на рабочем месте с участием наставников, в том числе обучение по контракту;

- изучение инновационных технологий образования, гибкое обучение наряду с занятостью, практическое обучение, совмещенное с Интернетом, виртуальными инструментами, расширенной реальностью и др.

В ходе визита была предоставлена уникальная возможность посещения финской машиностроительной компании Wartsila, терминала компании Teboil, Профессионального колледжа Южного Саво Esedu и др.

В рамках стажировки проведены рабочие встречи, презентации, экскурсии, дискуссии. В результате, в частности, сделан вывод, что востребованности программ профессионального образования способствует система обучения на рабочем месте (50% учебного времени студенты обучаются на предприятии под руководством наставника). Поэтому необходимо организовать обучение мастеров-наставников.

Кроме того, предстоит апробировать новые модели организации производственных практик, наставничества и обучения на рабочем месте, процедуры независимой оценки квалификаций и др.

ПО ПУТИ ПОСТОЯННОГО РАЗВИТИЯ

Описанное выше – всего лишь часть большой работы, которую ведет научно-образовательный кластер во исполнение задач, поставленных перед ним. Его деятельность стала настоящей кузницей кадров для нефтегазовой отрасли. Важное подспорье на этом пути – вклад Альметьевского нефтяного института. Вуз стал настоящим центром инновационного образования работников нефтяной отрасли, ведь здесь сосредоточены и передовые технологии, и квалифицированные специалисты. Однако в вузе понимают: лишь постоянное развитие и напряженная работа над совершенствованием всех процессов – залог дальнейших успехов.

СПРАВКА

В кластер вошли компании «Татнефть», «ТаграС-Холдинг», «Нефтеконсорциум», «ЦПК-Татнефть». Среди образовательных учреждений в составе кластера – Альметьевский государственный нефтяной институт, Альметьевский политехнический техникум, Лениногорский нефтяной техникум и Бугульминский машиностроительный техникум.

В координационный совет кластера вошли топ-менеджеры компаний «Татнефть» и нефтяных компаний, руководители образовательных организаций, а также главы муниципальных образований, на территории которых располагаются вуз и техникумы.