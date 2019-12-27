2019-12-27T14:28:33+03:00
Происшествия

В казанской сауне изнасиловали 14-летнюю девочку

Пострадавшую с таким же несовершеннолетними подружками сотрудники без вопросов пропустили на отдых в компании двух мужчин
Ирина ЛЕСКОВА
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По данному факту уже возбудили уголовное дело.По данному факту уже возбудили уголовное дело.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В соцсетях появился пост возмущенного казанца, который рассказал о насилии над его 14-летней дочерью. С его слов, девочка вместе с двумя подругами-ровесницами отправилась 14 декабря в сауну. Компанию им составили двое взрослых мужчин. В какой-то момент школьница осталась один на один с 21-летним знакомым, а тот ее изнасиловал.

Вернувшись домой, девочка не стала рассказывать о произошедшем родителям, но поделилась с подругой, а та сообщили педагогу. Вот учитель и рассказала обо всем отцу, а тот уже сообщил правоохранителям о произошедшем.

При этом мужчина поделился подробностями преступления в соцсетях. Его дочь, как подтвердила экспертиза, до этого события была невинна, но в тот день с подружками и ранее знакомыми мужчинами выпила спиртное.

Отца возмутил факт того, что сотрудники сауны вообще пропустили трех несовершеннолетних девочек в компании взрослых мужчин в отдельный номер и без всяких вопросов.

Отметим, что по факту надругательства над 14-летней девочкой уже возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование несовершеннолетней".

ИСТОЧНИК KP.RU

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