В Казани выбрали лучших руководителей 2019 года

В столице Татарстана состоялась торжественная церемония награждения лауреатов республиканского конкурса «Руководитель года-2019». Кроме того, лидерам ключевых предприятий различных отраслей и сфер экономики республики президент Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные награды.

На церемонию в культурно-развлекательный комплекс «Пирамида» были приглашены главы муниципальных районов, руководители вузов, общественных и религиозных организаций, первые лица предприятий. Перед объявлением лучших из лучших выступил Рустам Минниханов.

- Уходящий год был результативным для Татарстана, принес много ярких событий, - отметил он. - У нас отмечен рост и в объемах ВРП, и в производстве промышленной продукции, и в инвестициях в основной капитал. Татарстан является лидером округа по мобилизации доходов во все уровни бюджетов и внебюджетных фондов - мы в пятерке регионов страны. Объем платежей - свыше 1 триллиона рублей. Эти достижения - заслуга в том числе компетентных управленцев.

Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор ООО «РИТЭК» Николай Николаев был удостоен ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Для вручения почетной награды глава республики пригласил Николая Михайловича на сцену одним из первых.

- Почетно и ответственно получить такую награду из рук Президента Татарстана. Это оценка труда всего многотысячного коллектива нашего предприятия. Хотел бы поблагодарить правительство республики за огромную помощь в выполнении социально-экономических и технических задач, - сказал в ответном слове Николай Николаев.

«ЛЮДИ, КОТОРЫЕ УМЕЮТ СТАВИТЬ ЦЕЛИ»

Затем подвели итоги конкурса «Руководитель года-2019». Претендентами на звание лауреата стали 83 руководителя предприятий и организаций, а победителями назвали 16 из них.

- Перечень участников конкурса - более 100 человек - был сформирован по рекомендациям министерств и ведомств, муниципальных образований, объединений работодателей, - рассказал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. - Номинантами стали 83 руководителя. Это люди, которые умеют взять на себя риски, их всех отличает умение ставить высокие цели и добиваться их исполнения.

Золотой нагрудный знак и диплом победителя в номинации «За высокую социальную ответственность» Алексей Песошин вручил Николаю Михайловичу Николаеву.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОЛИГОН ЛУКОЙЛА

Сегодня в республике под руководством Николая Николаева функционирует одно из самых успешных ТПП РИТЭКа - «ТатРИТЭКнефть» с ежегодным объемом добычи более миллиона тонн. По этим показателям предприятие уверенно лидирует среди малых нефтяных компаний Татарстана.

Подтверждая статус научно-технического полигона ЛУКОЙЛа, РИТЭК успешно применяет новые технологии, увеличивает уровень использования попутного газа, выполняет работы по добыче трудноизвлекаемых залежей углеводородов.

Одним из важных направлений деятельности компании является защита окружающей среды. В уходящем году ТПП «ТатРИТЭКнефть» снова подтвердило статус ответственного предприятия - в конкурсе «ЭКОлидер» Минэкологии РТ присудило ТПП призовое место. Кроме того, РИТЭК неоднократно награждался республиканской премией «Благотворитель года».

- В наступающем году все успешные начинания обязательно послужат фундаментом для новых больших достижений. Впереди у нас много добрых дел, которые будут служить нашим детям и внукам, - отметил Николай Николаев. - Наши победы - итог работы сплоченной команды. Благодарю коллег за искреннюю самоотдачу, знания, опыт и настойчивость в достижении целей! Уверен, что успехи РИТЭКа позволят и дальше вносить достойный вклад в развитие Татарстана.