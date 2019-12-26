2019-12-26T13:52:48+03:00
Общество

В Казани водитель и кондуктор автобуса, переодевшись в Деда Мороза и Снегурочку, дарили пассажирам конфеты

Однако горожане все равно не забыли о их хамстве, с которым сталкивались раньше [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Ассоциация автотранспортных предприятий ТатарстанаФото: Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана
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Накануне в Казани водитель и кондуктор автобуса маршрута №10 устроили своим пассажирам настоящую новогоднюю сказку. Они переодевшись в Деда Мороза и Снегурочку дарили пассажирам конфеты. Салон автобуса же был украшен гирляндами, мишурой и елочными игрушками.

Фото: Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана

Фото: Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана

Пассажиры, в основном, улыбались, но некоторые казанцы, правда, несмотря на такую доброту, не забыли о хамстве, с которым сталкивались ранее.

- Снегурочка? Эта кондуктор Снегурочка? Езжу с ней, и всякий раз сталкиваюсь с хамством и недовольным лицом. Отвечает сквозь зубы, если еще и соизволит ответить! Неужели не нашлось более достойной женщины со светлой искренней улыбкой? Знаю таких много, но уж не эта вечно всем недовольная брюнетка! – на правах анонимности призналась «Комсомолке» пассажирка маршрута №10 Екатерина М.

Такие перемены в поведении кондуктора может объяснить заявление председателя ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергея Темлякова. По его словам, сейчас экипажи казанских автобусов участвуют в конкурсе на лучшее праздничное оформление салона. Победитель будет выбран в пятницу, 27 декабря.

Фото: Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана

Фото: Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана

К слову, никакие конфеты и гирлянды не могут сейчас подсластить казанцам "пилюлю" в виде решения прямо с 1 января 2020 года повысить стоимость проезда с 27 до 30 рублей.

Перевозчики давно говорили о минусе, в которых они уходят из-за льготников. Однако такого "подарочка" под Новый год простые пассажиры явно не ожидали - местные власти решили не платить полным рублем за льготников, а просто повысить стоимость проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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