"Дети не спектакль смотрели, а под юбку Снегурочке заглядывали!": Девушка-аниматор пришла на новогодний праздник в слишком коротком наряде

До Нового года остались считанные дни и во всех городах страны проходят праздничные мероприятия. В частности, в самом разгаре новогодние елки для детей. Одну из них посетили ученики одной из ульяновских школ. В целом, концерт всем понравился, но зрители нашли и недочеты. Так, по словам мамы одного из учеников, девушка-аниматор, исполнявшая роль Снегурочки пришла на концерт в очень коротком платье.

- Для детей из нашей школы проводили новогоднюю елку. Моя дочь учится в пятом классе. Было выступление аниматоров и выход Деда Мороза и Снегурочки. К Дежу Морозу претензий нет, а вот Снегурочка пришла в таком коротком платье, что можно было легко цвет трусов заметить. Дети не спектакль смотрели, а Снегурочке под юбку заглядывали. К выступлению девушки претензий нет, но наряд можно было и подлиннее надеть, - написала жительница Ульяновска в соцсетях.

Обсуждая данное сообщение, пользователи интернета отметили, что короткие наряды в последнее время стали визитными карточками Снегурочек.

"Складывается впечатление, что длина платьев у Снегурочек с каждым годом становится короче. В моей молодости Снегурочки были в шубках и выглядело это очень красиво, а сейчас порой смотрится очень пошло".

"Это беда не только снегурочек. Как-то попали на детский праздник, там аниматоры выступали в костюмах диснеевских персонажей. Одна девочка играла роль Жасмин. Так она просто в лифчике синем на голое тело была. Выглядело странно".

"К нам тоже пришла Снегурочка в коротком платье. Пела хорошо, но вот когда начала еще и прыгать, тут уже в слова песни мало кто вслушивался. Особенно отцы детей".

Были и те, кто не согласился с автором сообщения. По их мнению, девочка не виновата. Обычно костюмы выдают. Кроме того, главная задача Снегурочки - радовать детей, а не измерять длину платья.

"Девочка-то в чем виновата? Ей дали такое платье, она его и надела. С детьми она, думаю, общалась хорошо, все довольны, так зачем критиковать человека только из-за короткого наряда?".

"Сколько себя помню, снегурочки всегда в коротких нарядах. Что ей теперь, длинную шубу, как у Деда Мороза надевать? Она же девочка, значит должна выделяться, да и если ноги у девушки красивые, грех их не показать".