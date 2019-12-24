2019-12-24T10:20:50+03:00
Общество

В АГНИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА

Поделиться:
Изменить размер текста:

Пока студенты готовятся к зимней сессии, руководство Альметьевского государственного нефтяного института провело «перепись» достижений уходящего года. Список оказался весьма внушительный.

Так, в 2019 году вуз открыл три новых образовательных программы - одну по бакалавриату, две по аспирантуре.

АГНИ выиграл более 15 грантов различного уровня, в том числе международные, совместно с вузами из четырех зарубежных стран.

БОЛЕЕ 60% ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНСТИТУТА ПРОШЛИ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

В этом году с первого сентября в вузе началась углубленная подготовка студентов по английскому языку. Программа, предполагающая не только двукратное увеличение количества учебных часов на иностранный язык, но и качественно иной метод преподавания, должна привести уровень студентов АГНИ к уверенному Аdvanced.

Прием-2019 продемонстрировал более высокий уровень поступающих ребят: средний балл абитуриентов АГНИ повысился более чем на 2 балла по сравнению с прошлым годом.

СВОИ УСПЕХИ И У ТЕХ, КТО УЧИТСЯ В ВУЗЕ

- Наши студенты в этом году достигли высоких результатов, что было отмечено различными научными фондами и не только, - говорит первый проректор АГНИ Алексей Иванов. - Более 110 студентов АГНИ получили повышенные стипендии от различных научных организаций РФ и от промышленных компаний. Таких, как «Татнефть», «Хьюлетт Паккард», «Йокогава». Ребята также получали стипендии Правительства РТ, а также от Академии наук РТ.

Научная работа активно ведется не только среди профессоров и преподавателей, но и среди студентов Альметьевского нефтяного института. Результатами этой деятельности поделился проректор по научной работе Искандер Закиров:

«В этом году мы завершаем опытно-промышленные испытания на реальных скважинах месторождений, испытываем наши технологии. И получили значительные приросты по добыче нефти. При поддержке компании «Татнефть», нашего партнера, мы смогли реализовать два проекта федеральной целевой программы. Это вызвало большой всплеск научной активности.

Кроме всего прочего, у нас в институте выполняется 24 проекта по НИОКР и НТУ, связанные с разработкой технологии, добычей, и другие проекты. За год мы опубликовали более 400 научных статей, получили 33 патента, подали порядка 30 заявок на получение патента.

Наблюдается значительный интерес кафедр по вовлеченности в научно-исследовательскую деятельность, благодаря тому, что эта деятельность приносит существенные плоды, в том числе и финансовые. Люди, выполняя проекты, зарабатывают дополнительные деньги, что и являлось одной из целей научных проектов. Кроме того, студенты, аспиранты и бакалавры активно участвовали в проектах и у них появились новые интересные темы для выпускных квалификационных работ и диссертаций.

Подводя итоги 2019 года, могу сказать, что он был продуктивным, успешным, и я надеюсь, что в 2020-й год мы входим с огромным багажом для выполнения новых проектов»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
По итогам 2019 года именные стипендии мэра Казани получили 70 ребят
В Чувашии украли 100 метров рельсов
В казанском аэропорту появятся рейсы в Воронеж и Брянск
В Казани непристегнутый водитель вылетел из автомобиля во время ДТП
Казанца за долг по алиментам в миллион рублей приговорили к исправительным работам
Татарстан стал лучшим регионов России по росту числа специалистов в медучреждениях
Новый год 2020 в Нижнекамске: в парке «СемьЯ» зажжет огни золотая 16-метровая елка
Полицейские Чувашии и Казани поймали гастролеров, устроивших «шоп-тур» по брендам на сотни тысяч рублей
24 декабря в Татарстане ожидается мокрый снег, морось и сильная гололедица на дорогах
Среднестатистический житель Татарстана должен банкам более 223 тысяч рублей
В Набережных Челнах ищут пропавшую женщину, которую муж выгнал из дома
Татарстанец отсудил 9 тысяч евро у России за неотапливаемый автозак
На трассе Казань-Зеленодольск иномарка врезалась в отбойник