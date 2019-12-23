"Ни стыда, ни совести!": Мужчина справил нужду прямо в салоне автобуса

Любопытное видео появилось в одном из казанских пабликов в соцсетях. На записи видно, как мужчина справляет нужду прямо в автобусе. На видео заметно, что автобус остановился на остановке, пассажиров в салоне, кроме "виновника торжества" не было. Кондуктор попытался остановить пассажира, но тот к тому моменту уже закончил все свои дела, оставив посреди автобуса лужу.

- Почему кондуктора водители должны все это терпеть, - написала девушка в соцсетях, выложив данное видео.

Фото: скриншот с видео.

Поведение пассажира шокировало пользователей интернета. По их мнению, мужчина был явно не в себе и не контролировал свое поведение.

"Это до какой степени надо напиться, чтобы настолько не понимать, где ты находишься! Ни стыда, ни совести! А ведь там дети могли быть и смотреть на все вот это".

"Козел, и все таким можно, еще и нагадить сядет, наглядный пример пассажирской сути!".

"Опять сейчас кондуктора обвинят как обычно".

"В нашем транспорте и похлеще увидеть можно. Сама видела, как мужик к девчонкам молодым приставал, чуть ли не под юбки им лез, так что это еще так, мелочь".

Кроме того, пользователи интернета посоветовали кондуктору и водителю. если история вдруг повторится, заставить пассажира убрать за собой.