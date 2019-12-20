ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ВУЗ ЛУЧШЕ МНОГИХ СТОЛИЧНЫХ?

Мониторинг деятельности вузов проводится Министерством науки и высшего образования РФ ежегодно. В нем принимают участие тысячи российских вузов, как государственных, так и частных. К примеру, в мониторинге-2019 участие приняли 1264 организации высшего образования, в том числе 10 федеральных университетов, 555 филиалов, 29 национальных исследовательских университетов. 920 оцениваемых организаций - государственно-муниципальные, 344 - частные.

В рамках мониторинга экспертами анализируются шесть основных показателей деятельности вузов. Это образовательная, научно-исследовательская, международная и финансово-экономическая деятельность, инфраструктура и кадровый состав. На основе сведения множества кропотливо собранных данных по вузу Министерство науки и высшего образования РФ получает «картинку» каждого вуза, участвовавшего в мониторинге. Слово «картинка» в данном случае можно употребить в буквальном смысле, ведь цифровые данные дополнительно отображаются в виде схемы, очень напоминающей известное «колесо баланса», используемое психологами.

Вот, к примеру, какое «колесо» получилось у Альметьевского нефтяного института. Мы видим, что практически все показатели намного превышают принятые пороговые значения. Особенно выделяется научно-исследовательская и международная деятельность.

Фото: АГНИ.

А самое интересное, что, имея такие независимые данные, можно легко сравнивать между собой вузы внутри региона или всей страны. И увидеть, например, что провинциальный АГНИ по данным мониторинга не сильно уступает крупнейшим вузам страны. А в показателе «Научно-исследовательская деятельность» даже превосходит некоторых из них.

АГНИ - относительно молодой вуз. Будучи открыт в Альметьевске в 1958 году как филиал заочного факультета Московского нефтяного института, самостоятельным вузом он стал только в 1992 году, перейдя под юрисдикцию Татарстана. И вот спустя всего двадцать с лишним лет Альметьевский государственный нефтяной институт стал достойным конкурентом самым сильным вузам страны, что подтверждают данные последнего мониторинга. Несмотря на большую удаленность от столицы республики альметьевский вуз располагает прекрасным профессорско-преподавательским составом, современной материально-технической базой. В АГНИ обучаются более 2100 студентов. Вуз ведет активную научно-исследовательскую деятельность, сотрудничает с международными коллегами и стремится стать лучшим учебным заведением в нефтяной сфере.

Познакомиться подробнее с данными мониторинга АГНИ можно здесь.

Узнать данные мониторинга любого вуза, принимавшего в исследованиях можно здесь.