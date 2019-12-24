Гидростанция на Каме: новый рекорд энергетиков

В череде праздничных дат, на которые богата история энергетики республики, 40-летие Нижнекамской ГЭС не прошло незамеченным. На юбилейных торжествах 28 июня Президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что «без Нижнекамской ГЭС не были бы возможны крупнейшие республиканские предприятия». Отметим, что Нижнекамский промышленный узел как центр нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности всероссийского значения изначально являлся крупнейшим потребителем электроэнергии.

Генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев напоминает, что в свое время строительство станции стало грандиозным проектом всесоюзного масштаба, такой же остается для нас станция и сегодня, она самая эффективная в системе «Татэнерго». По словам главы компании, обновление Нижнекамской ГЭС входит в план модернизации мощностей до 2030 года, принятый АО «Татэнерго».

Уточним, что предыдущий рекорд гидроэнергетики поставили в 2015 году. Тогда годовая выработка на Нижнекамской ГЭС составила 2,191 миллиарда кВт ч. Это достижение удалось побить 10 декабря 2019 года в 10 часов 27 минут.

Вообще за 40-летнюю историю Нижнекамской ГЭС объем годовой выработки более 2 миллиардов кВт ч достигался трижды.

Сегодня Нижнекамская ГЭС - современное высокотехнологичное предприятие. Установленная мощность электростанции - 1205 тыс. кВт, что составляет около 23% от суммарной установленной мощности АО «Татэнерго». Себестоимость электроэнергии, вырабатываемой на гидроэлектростанции, ниже, чем на тепловых. Поэтому ГЭС является основным сдерживающим фактором роста тарифов на электроэнергию для потребителей Татарстана. С начала эксплуатации Нижнекамской ГЭС выработано более 66 миллиардов кВт ч электроэнергии. Нижнекамская ГЭС является единственной гидроэлектростанцией в составе АО «Татэнерго» и на территории Республики Татарстан, входит в Волжско-Камский каскад гидроэлектростанций.

На увеличение выработки повлияло равномерное распределение полезного стока паводковых вод, отмечают на предприятии. Из-за раннего начала половодья и плавного повышения температуры процесс снеготаяния происходил в более длительный временной период, соответственно и водосбор осуществлялся практически равномерно. Расхождение пиков паводка по р. Белой и р. Каме составило три недели, что позволило существенно улучшить технико-экономические показатели. Также существенное влияние на увеличение выработки оказал осенний паводок.

Благодаря ежедневной кропотливой работе всего коллектива станции оборудование и сооружения были готовы к работе при любых условиях и режимах. Оптимизация краткосрочного и среднесрочного планирования работы станции также внесла свой вклад в улучшение технико-экономических показателей работы ГЭС. Это говорит о высокой квалификации и мастерстве персонала, что позволяет обеспечить надежную и безаварийную работу Нижнекамской ГЭС.

СПРАВКА

АО «Татэнерго» - ведущая энергетическая компания Республики Татарстан. Установленная электрическая мощность - 5384,9 МВт. Установленная тепловая мощность - 7345 Гкал/ч. В структуру компании входят Казанская ТЭЦ-1, Казанская ТЭЦ-2, Набережночелнинская ТЭЦ, Заинская ГРЭС, Нижнекамская ГЭС, Казанские тепловые сети, Набережночелнинские тепловые сети, Нижнекамские тепловые сети.

Компания оказывает услуги по поддержанию системной надежности - услуги по нормированному первичному регулированию частоты (НПРЧ) и автоматическому вторичному регулированию частоты и мощности (АВРЧМ).

С 1 декабря 2008 года компания получила статус субъекта оптового рынка электрической энергии (мощности) и допуск к торговой системе ОРЭМ. АО «Татэнерго» является Единой теплоснабжающей организацией в крупнейших населенных пунктах республики.

В 2021 году компания отметит 90-летие образования системы «Татэнерго». Днем рождения татарской энергосистемы стало 25 июня 1931 года, когда было принято решение о создании районного управления государственных электростанций ТАССР «Татэнерго».