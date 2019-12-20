"Краткосрочная задача - сохранить клуб в Премьер-Лиге": Слуцкий официально возглавил "Рубин"

То, о чем говорили, последнюю неделю, свершилось. Леонид Слуцкий вернулся к работе в России. Выбор новой команды для многих стал неожиданностью. В СМИ говорили об интересе к Слуцкому со стороны "Динамо" и "Локомотива", а тот возьми, да и возглавь казанский "Рубин". Накануне о подписании контракта объявили официально, причем соглашение будет действовать сразу пять лет.

Слуцкий приучил нас, что в России работает только на ТОП-уровне. Однако с "Рубином" ему предстоит бороться за выживание. По словам самого специалиста, он впервые будет работать в команде, которая располагается столь низко в турнирной таблице. Напомним, что казанцы сейчас идут на 13 месте.

- "Рубин" - клуб с богатейшей историей, с прекрасной базой, инфраструктурой. Казань славится своими спортивными командами, спортивными достижениями и не только спортивными. Мне очень приятно, что такой клуб с такими амбициями, с такой историей проявил интерес к моей персоне. Я с огромным удовольствием принимаю новый вызов в своей карьере. У меня еще не было ситуации, чтобы я принимал команду, которая находится не на максимально высоких для себя позициях в турнирной таблице. Но этот опыт тоже безумно интересен. Еще раз говорю, в моем понимании "Рубин" был, является и, я уверен, что будет одним из флагманов российского футбола, - заявил Слуцкий.

Приход на пост главного тренера посреди сезона в футболе - сродни лотерее. Порой проваливаются даже опытные тренеры. Вот и Слуцкий пока не строит наполеоновских планов, хоть и заглядывает в недалекое будущее.

- Знаете: хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Безусловно, мы с Рустемом Саймановым проговорили ситуацию, амбиции клуба, но сейчас есть краткосрочная задача – сохранить такой клуб с традициями, инфраструктурой в Премьер-Лиге. Дальше будем смотреть по ситуации. Безусловно, мы говорили о будущем, но в футболе будущее иногда имеет очень эфемерную вещь. За ближайшие полгода, помимо сохранения прописки в Премьер-лиге, есть задача выстроить костяк, каркас команды на будущее, - отметил главный тренер.

Уже известно, кто будет помогать Слуцкому вытаскивать "Рубин" из болота. Поговаривали, что бывший тренер сборной России позовет за собой в Казань братьев Березуцких, которые помогали специалисту в голландском "Витессе". Однако пока Слуцкий решил оставить специалистов, которые входили в тренерский штаб прежнего наставника команды Романа Шаронова.

- Могу сказать, что в тренерском штабе останутся Олег Кузьмин, Сергей Козко, Хавьер Нойя. По другим кандидатурам пока нет окончательной ясности. Скорее всего мы говорим о еще одном представителе тренерского штаба, - рассказал Слуцкий.

Естественно, что для спасения и дальнейшего движения наверх "Рубину" нужно усиление. Слуцкий зарекомендовал себя, как тренер, умеющий работать с молодежью, но в его командах всегда были и "дядьки". По всей видимости, пару-тройку опытных игроков усилят "Рубин". Тут как раз способен сыграть фактор Слуцкого. При всем уважении к Шаронову, но "под него" пошли бы не многие футболисты, к Слуцкому же могут приехать даже звезды, по меркам Российской лиги, конечно.

- Есть, безусловно, понимание текущего состава. Я готовился, пересмотрел большое количество матчей, собрал всю статистику, которая возможна. Есть понимание, какие позиции требуют усиления, какие позиции в команде достаточно прочны. Есть селекционный план, определенные наметки. Мы не ставим крест ни на одном из футболистов, которые уже сейчас есть в команде, возможность проявить свои лучшие качества будет дана всем. Конечно, селекционный момент является основополагающим в работе любого клуба, но я не думаю, что это будут десятки новых футболистов. Несколько позиций, как и в любой команде, требуют, если не усиления, то, по крайней мере, более высокого уровня конкуренции. 11 января мы соберемся в Казани, чтобы познакомиться, посмотреть другу другу первый раз в глаза, пройти медосмотр и уже 13 числа отправиться полным составом в Турцию на сборы, - сообщил Слуцкий.

По словам нового главного тренера "Рубина", переезд в Казань для него вызов, а одной из своих задач он назвал возвращение болельщиков на стадион.

- Это очень интересно по многим причинам. Я так понимаю, что внутри Казани есть очень серьезная конкуренция между всеми видами спорта. Моей задачей является не только спортивный результат, но и попытка побороться за зрителя, за болельщика. И в игровом плане мы должны быть максимально привлекательны, и в плане открытости клуба, различных акций. Я понимаю, что конкуренция внутри Казани между хоккеем, волейболом, баскетболом, футболом достаточно серьезная. Это тоже амбициозная задача. Хотелось бы ее решать по мере того, как будем решать спортивные задачи. Еще раз повторюсь, Казань является одним из центров, если не самым крупным центром российского спорта, потому что есть команды по абсолютно всем игровым видам спорта и женские, и мужские. Так что конкуренция будет не только внутри чемпионата России по футболу, но и с представителями других видов спорта, - заявил специалист.

Получится ли у Слуцкого в "Рубине" - вопрос времени. Кто-то уже сейчас прогнозирует провал, а кто-то считает, что при новом тренере "Рубин" может и за еврокубки побороться. Остается дождаться весны и возобновления футбольного сезона.