Экс-начальник Госнаркоконтроля арестован по подозрению в посредничестве взятки

Информация о том, что в Москве был задержан экс-начальник Госнаркоконтроля Татарстана Фаяз Шабаев, появилась в четверг, 19 декабря, утром. Но силовики никаких комментариев давать не спешили. От источников, приближенных к окружению генерал-лейтенанта полиции, стало известно, что его подозревают в посредничестве во взятке. Сумма переданных черег него денег якобы превысила 30 миллионов рублей. Кто передавал, кому и за какие услуги - информация пока не раскрывается. Известно только то, что уголовное дело возбуждено в Республике Коми.

Фаяз Шабаев проходил в качестве свидетеля по одному из уголовных дел, но 19 декабря его со статусом подозреваемого конвоировали в Басманный суд Москвы, где по ходатайству следователя арестовали на два месяца.

Напомним, Фаяз Шабаев начинал службу в органах внутренних дел в Казани, несколько лет руководил УВД столицы Татарстана. В 2011 году ему, возглавлявшего Госнаркоконтроль Татарстана, присвоили звание генерал-лейтенанта полиции. В 2016 году ведомство было упразднено.