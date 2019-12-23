Почему татарстанцам удобнее решать в формате «здесь и сейчас»?

Масштабное развитие 4G-сети и сокращение «белых пятен», цифровая трансформация розницы сотовых операторов и максимальная персонализация предложений на услуги связи: Билайн в Республике Татарстан подвел итоги уходящего года.

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ СТАЛА ДОСТУПНЕЙ

Время летит незаметно. Просто нереально быстро, с каждым годом ускоряясь еще и еще сильнее. Все помнят времена, когда были кнопочные телефоны с черно-белыми экранами, минута разговора по которым стоила в центах, и еще не было мобильного интернета. Эволюция тарифов следовала за развитием мобильных телефонов. А когда появились смартфоны, все понимали, что мир уже не будет прежним.

Мобильная связь стала важной частью жизни и облегчает нам решение повседневных вопросов. Например, сейчас молодежь не представляет жизнь без мобильного банка и мессенджеров, люди постарше рады возможности всегда оставаться на связи с близкими.

По последнему опросу, проведенному компанией Билайн, 90% клиентов считают, что мобильная связь стала доступней. Среди причин, увеличивших доступность сотовой связи, почти половина клиентов чаще всего называли улучшение качества, недорогие тарифы и увеличение количества пользователей с телефонами.

И так обо всем по порядку. Лет пять назад, когда оператор запускал в Казани сеть «четвертого поколения», не раз поднимался вопрос – зачем нужен новый стандарт, текущие сети более чем удовлетворяли потребности клиентов в интернет-трафике. И этот трафик действительно был растущим, но не в таких прогрессиях. А затем 4G-смартфоны стали мощнее и намного доступнее по цене. А ролики в Full HD 1080p – обыденностью, причем смотреть их мы привыкли в дороге на экране смартфона.

– И мы уверены: это только начало. Билайн будет развивать высокопропускные сети не только для просмотра фильмов в высоком качестве и видеозвонков, но и для создания инфраструктуры «умного» города и разработки социально важных проектов, – добавляет Ильгиз Гибадуллин, территориальный управляющий Билайн в Республике Татарстан.

ЛИДЕР ПО ТЕМПАМ РОСТА

Билайн в этом году побил рекорды по темпам развития сети – оператор ведет масштабную стройку новых базовых станций четвертого поколения. Только в Татарстане за этот год сеть была усилена в 38 населенных пунктах республики, из них в 20 районах и районных центрах республики 4G появилось впервые. Работа проделана масштабная, и ее главная цель – удовлетворенность абонентов, ведь потребление интернет-трафика растет с каждым днем, и операторы должны заблаговременно позаботиться о том, чтобы у каждого татарстанца сохранялась высокая скорость передачи данных. К слову, согласно внутренним исследованиям Билайн, Татарстан входит в число регионов России, где идет наибольшее потребление 4G-интернета на одного абонента.

На одном из последних совещаний Минцифры Татарстана было озвучено, что количество обращений жителей республики за год увеличилось на 16%.

– И хорошо, что всего на 16! Причем вы правильно выразились – не жалоб, а именно обращений. С учетом того, что количество наших офисов выросло более чем на 70 новых точек, а покрытие 4G сетью увеличилось на 50% – отличный показатель! – отвечает на вопрос журналиста Ильгиз Гибадуллин.

Во вновь открывающихся магазинах Билайн реализует инновационную концепцию салонов – они стали местом, где можно не только проконсультироваться по услугам связи и купить самые востребованные модели гаджетов, но и получить услуги, которые востребованы каждый день. Сейчас в розничной сети оператора есть точки с банкоматами, пунктами выдачи интернет-заказов и кофе-корнерами «Билайн и кофе». В них можно приобрести кофе, чай, сезонные напитки, выпечку и даже кофейные абонементы.

– Мы хотим быть полезными как для наших клиентов, так и для тех, кто пока не является абонентами Билайн. Открывая кофе-корнеры под своим брендом, мы создаем новые возможности для партнерства. Бренд Билайн – один из самых известных в России. Он позволит легче стартовать молодым и амбициозным предпринимателям, а еще сокращать расходы на содержание точки и размещаться в максимально трафиковой зоне, – рассказывает Ильгиз Гибадуллин.

Розничная сеть Билайн довольно динамичная, как любой живой организм растет и изменяется. Оператор постоянно оптимизирует месторасположения своих офисов при помощи рекомендательной системы на основе Big Data, которая видит, как проходят потоки клиентов и открывает магазины в самых удобных местах.

ЕЩЕ ОДИН ШАГ ВПЕРЕД

Интересные предложения на девайсы, выгодные тарифные планы с безлимитным интернетом, специальные предложения для семейных казанцев и возможность воспользоваться финансовыми сервисами – это здорово. Но если в ожидании обслуживания приходится тратить время, вся радость сменится усталостью и раздражением. И именно в направлении улучшения клиентского сервиса Билайн cделал еще один большой шаг вперед.

– Диджитализация – тот инструмент, которым мы меняем розницу и обслуживание клиентов, – отмечает Гибадуллин. – Цифровые решения позволили нам сделать сервис инновационным и удобным: технологии автоматизируют и ускоряют большинство процессов обслуживания. Итоги недавнего исследования TelecomDaily, которые проводились методом «Тайный покупатель», показали, что в наших магазинах нет очередей. И, напротив, всегда или почти всегда есть свободный консультант. При этом квалификация специалистов в салонах связи находится на высоком уровне.

Спустя год после проведения первого в России масштабного независимого исследования уровня обслуживания в салонах сотовой связи ИАА TelecomDaily снова вернулось к измерению качества в российском ритейле, но уже с другим, комплексным, подходом. Теперь аудит включает не только офлайн-магазины, но и онлайн-каналы продаж, а также контакт-центры, отвечающие за продажи.

Проверка качества обслуживания в категории «Офлайн-магазины» проводилась в салонах сотовой связи Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и по России в целом (на основании трех крупнейших городов). В совокупности «тайные покупатели» TelecomDaily дали оценку более чем 150 салонов в трех городах. Операторы могли набрать максимальное количество баллов – 15.

Параметры, по которым проводилась оценка:

1. «Инновационность» торговой точки (доступ для людей с ограниченными возможностями, интерактивные витрины, цифровые инструменты работы с клиентом, дополнительные возможности торговой точки, включая зоны отдыха, кофейни и т.п.).

2. Ассортимент (разнообразие, наличие новинок и новых категорий продуктов, в том числе видеоигр, дронов, антивирусов и проч., открытая выкладка).

3. Работа персонала (отсутствие очередей, компетентность консультантов, их внешний вид и т.д.).

Полученные данные исследования подтверждают высокий уровень сервиса в ритейле в целом. В Казани лучшим признан сервис в торговых точках Билайн, магазины оператора набрали 14 баллов. Связной в офлайн-канале занял второе место. У него 13,5 балла. Следующее место за розничной сетью МТС, которая получила 13 баллов. На четвертом и пятом месте – Теле2 и МегаФон соответственно.

Распечатать договор, оформить кредит, выдать необходимые документы – каждая операция занимала от нескольких десятков секунд до нескольких минут, а то и больше. В течение дня потеря полезного времени набегала приличная. И тут на помощь вновь пришли новые технологии.

В офисах Билайн уже сейчас возможно подписать электронный договор с помощью эквайрингового терминала или с помощью смартфона. Это является катализатором перевода обслуживания в цифровые каналы, что позволит в дальнейшем абонентам дистанционно управлять всеми сервисами.

– Мы практически полностью уходим от использования бумаги, – продолжает управляющий. – Оцифровали 88 миллионов документов, по 300 миллионам провели экспертизу, активно внедряем систему электронных подписей. Через наше приложение MyBeeStore проходит 88% сервисных операций – ежемесячно это более 1,3 млн операций. Сейчас на каждую из них затрачивается в среднем на 43% времени меньше. И снижение нагрузки на окружающую среду!

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ

Вообще работа с клиентами в Билайн – фигура высшего пилотажа. Это касается не только обслуживания в офисе, но и просто обращений в клиентскую службу поддержки по телефону.

49 показателей! Только представьте: когда человек звонит на номер техподдержки, оператор уже видит почти полсотни различных параметров, связанных с данным клиентом. Какой тарифный план, сколько трафика в среднем тратит, пользуется ли СМС-сообщениями и сколько минут телефонных разговоров ему действительно необходимо. Вплоть до случайного изменения настроек – так что для исправления теперь даже в офис приходить не обязательно.

- Big Data – это самообучающийся механизм, который с каждым годом получает все больше информации и становится все умнее, – отмечает Ильгиз Гибадуллин. – Не надо его бояться: все сведения обезличены. На основании собранной информации мы сокращаем время на обслуживание, моментально проверяем все ключевые параметры, влияющие на доступность сервиса у клиента, и решаем его вопрос быстрее, а также предлагаем абонентам уникальные персональные предложения.

Кстати, Билайн для жителей Татарстана открыл татарский колл-центр, который успешно работает уже почти 10 лет. Обслуживание абонентов на родном языке позволяет создавать эмоциональный комфорт при разговоре с операторами колл-центра и сохранять красоту звучания татарского языка. Статистика компании подтверждает востребованность сервиса среди абонентов – ежемесячно количество обращений татароязычных абонентов превышает 1,5 тысячи звонков, а средняя продолжительность диалога – около 3 минут. И что особенно важно, рекордно короткое время ожидания ответа оператора при обращении в колл-центр – от 3 до 15 секунд. Для того чтобы абоненту связаться со специалистом Центра поддержки клиентов необходимо просто набрать короткий номер 0611 и выбрать желаемый язык общения – русский или татарский.

БУДУЩЕЕ УЖЕ ЗДЕСЬ

Мир продолжает стремительно меняться. Технологии улучшают на жизнь, открывая новые возможности.

- Зачем я буду тратить время на поход в продуктовый магазин, если могу заказать их доставку на дом? – логично задается вопросом известная казанская блогер Алина. – Да я лучше проведу это время со своими детьми или займусь творчеством!

Продуктивно отвечать на актуальные вызовы времени – целое искусство. В Билайн это понимают. И более того – стараются эти самые вызовы предвосхитить заранее. В планах компании полностью уйти от бумаги, еще больше персонализировать предложения и даже сделать доступным обслуживание в популярных мессенджерах. Ведь сейчас нам удобнее написать сообщение, чем позвонить, заказать услугу через приложение, не общаясь с оператором, и совершать покупку онлайн, экономя время на дорогу в торговый центр. Особенно во время предпраздничной суеты!