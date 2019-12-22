Росгвардия Татарстана: никаких учений со школьниками по разгону демонстраций не проводили

Тысячи просмотров и сотни комментариев вызвало видео, которое разместила на своей страничке в соцсетях ученица Новотроицкой средней школы Тукаевского района республики. Школьницы снимали из окна тренировку. По словам девушки, это была тренировка-сборы местных представителей МВД и учеников 9-х классов. Судя по всему, отрабатывались навыки силовиков при разгоне демонстраций: группа школьников пыталась прорвать строй, а стражи порядка, разомкнув щиты, пытались задержать участников нападения. При этом люди в бушлатах с надписью на спине "ПОЛИЦИЯ" задерживали детей с использованием силовых приемов.

Тренировка проходила со смешками и комментариями участников, больше всего веселились те самые ученицы, снимающие все из окна.

Кто-то решил, что так тренировались росгвардейцы, интернет взорвало сообщение о том, что Росгвардия Татарстана отрабатывает разгон митингов и демонстраций на школьниках. Среди комментариев появились возгласы "Ужас, как детей в школу посылать?".

Председатель отделения "Альянс учителей" в Татарстане Рушан Валиуллин сообщил на свой страничке в соцсетях: "Сообщается, что сборы по линии МВД согласованы с управлением образования района. О том, что у родителей учащихся было взято согласие, не сообщается. Жители села удивляются, что участие в "массовых беспорядках" несовершеннолетних детей было организовано без ведома родителей (законных представителей). А также задаются вопросом, к какому разделу школьной программы относится избиение".

В свою очередь пресс-служба Росгвардии Татарстана опровергла обвинения в том, что это росгвардейцы тренировались на детях: "Информация, опубликованная в ряде СМИ о якобы участии сотрудников Росгвардии в проведении занятий со школьниками в Новотроицкой школе Тукаевского района Республики Татарстан, не соответствует действительности. Сотрудники Управления Росгвардии по Республике Татарстан отношения к указанным событиям не имеют.

Распространение недостоверной и необъективной информации свидетельствует либо о некомпетентности тех, кто за ней стоит, либо о намеренном желании в очередной раз ввести в заблуждение граждан и бросить тень на деятельность Росгвардии".