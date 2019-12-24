«МАЙСКИЙ»: ИСТОРИЯ ОДНОГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Представьте себе на минутку такую картину: все заграничные товары - от китайской лампочки до высокотехнологичного медицинского оборудования - вдруг исчезли. Такая ситуация вызвала бы, пожалуй, катастрофу в российской экономике: встали бы сотни производств, ведь кто нынче обходится без импортных продуктов, присутствующих практически на любой стадии технологического процесса. И только единицы предприятий продолжили бы работу. Среди них татарстанский тепличный комбинат «Майский» - один из крупнейших производителей овощей защищенного грунта в Российской Федерации.

Руководство комбината выбрало курс на импортозамещение еще в начале 90-х годов прошлого века, и сегодня можно уверенно говорить о том, что он оказался верным. А 25 лет назад, когда «Майский» начал масштабную модернизацию производства, планируя первым делом замену теплиц, многие говорили, что надо строить теплицы исключительно иностранного производства, что только в них можно получать урожаи мирового уровня… Однако решение было принято. Новые теплицы, построенные взамен старых, были российского производства, они отвечали самым высоким техническим и технологическим требованиям. И в настоящее время в тепличном комбинате «Майский» успешно функционируют более 380 000 кв. метров (что равно площади 53 футбольных полей) отечественных стеклянных теплиц высотой 5 - 6 метров.

Интересно, что, поставив современные теплицы, обеспечивающие оптимальные параметры микроклимата, необходимого для развития растений, предприятие получило вдобавок экономию энергоресурсов. Если до момента реконструкции теплиц на их обогрев тратилось более 500 тыс. Гкал, то сегодня только 200 тыс. Гкал, то есть в 2,5 раза меньше. И это при том, что новые теплицы больше старых по объему почти в два раза за счет своей высоты (до 6 м).

На этом эксперименты с отечественными продуктами не закончились. В теплицах комбината сейчас выращивается более 65 сортов и гибридов овощных, зеленных и ягодных культур. Это огурцы коротко-, средне- и длинноплодные, томаты биф, черри и сливовидные, розовые и желтые, перец и баклажаны, салат и базилик, голубика, ежевика, земляника. Производство каждого гибрида - это отдельный проект с индивидуальной технологией: в зависимости от конкретной культуры выставляются параметры микроклимата, полива, периода досвечивания, подбираются определенные опыление, биозащита и т. д. И все это поддерживается оборудованием отечественного производства, ничем не уступающим импортным аналогам.

Отечественный продукт используется в каждой технологической цепочке производства на комбинате: от удобрений до современного светотехнического оборудования. А вот защита растений от вредителей в «Майском» также отечественного - собственного производства. Речь идет о так называемом биометоде. Разработанный на начальных стадиях развития предприятия, он заключается в том, что с вредителями овощных и ягодных культур борются с помощью энтомофагов - живых насекомых, пожирающих вредителей. Это позволяет отказаться от применения химических средств защиты растений. Так вот, энтомофаги выращиваются в собственной биолаборатории комбината, и только в 2018 году было произведено более 1 миллиарда мелких защитников растений. Комбинат гордится биометодом и использует его на протяжении уже не одного десятка лет. А ведь во многих странах, особенно в южных, производители овощей защищенного грунта отказались от биометода из-за его дороговизны.

Итак, тепличный комбинат «Майский» сегодня ничуть не уступает передовым производителям овощей защищенного грунта в мире. Введя на своем производстве десятки современных технологий, таких как технология светокультуры, малообъемные технологии, и положившись на отечественные материалы и оборудование, используя отечественные субстраты, компания добилась рекордной урожайности*, соответствующей европейским рекордам. Политика импортозамещения показала свою высокую эффективность, а «Майский» может служить образцом удачного импортозамещения для других отечественных производителей.

* Например, 203 кг/кв. м огурцов и 113 кг/кв. м помидоров

КСТАТИ

Сто тысяч ламп. А точнее, более 105 тысяч ламп ежедневно создают оптимальный световой день в теплице. Этого было бы достаточно, чтобы полностью осветить почти тысячу километров трассы Казань - Москва!

«Майский» - основоположник технологии светокультуры в России. Технологии, которая использует для производства овощей искусственное досвечивание растений особыми лампами, и которая позволяет выращивать овощи в теплицах круглый год, хотя прежде зимой в нашей световой зоне это было невозможно. Кстати, специальные светильники и лампы, помогающие создавать растениям иллюзию длинного летнего дня посреди зимы, - тоже отечественного производства.