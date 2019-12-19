2019-12-19T21:34:49+03:00
Звезды

Закулисье шоу Crystal: героиня выйдет на лёд в форме "Ак Барса"

Корреспонденты "Комсомольской правды Казань" побывали на генеральной репетиции
Лика ИСАЕВА
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Закулисье шоу CrystalЗакулисье шоу CrystalФото: Алина ГАБДУЛИНА
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Казань – это третий город в России, где Cirque du Soleil покажет свое грандиозное шоу Crystal. Впервые цирк поставил спектакль, комбинируя в нём акробатику, фигурное катание и экстремальные виды спорта. Сами организаторы утверждают, что Crystal буквально изобретает индустрию ледовых шоу заново. Точно такие слова в свое время говорили и про Cirque du Soleil, который словно заново изобрел цирковое искусство.

Здесь работают мастера Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Здесь работают мастераФото: Алина ГАБДУЛИНА

В столицу Татарстана 21 многотонных трейлеров привезли 400 тонн оборудования еще в воскресенье. Несколько часов на разгрузку, монтаж, - ледовая арена обросла сложной конструкцией. В трейлерах все, что необходимо для успешной работы – акробатическое оборудование, сценическое, свет, звук, элементы сценографии, реквизит, костюмы, и многое другое, например, задник – это большая скала, на которую во время спектакля будут проецироваться изображения.

Кофр, который можно быстро собрать для переезда Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Кофр, который можно быстро собрать для переездаФото: Алина ГАБДУЛИНА

Традиционно перед началом гастролей организатору устроили пресс-тур по закулисью. Мастерская постижера – мастера париков и швейная мастерская находятся под трибуной. На болванках – парики рыжеволосой девушки, главной героини. Специалист завил волосы на бигуди, затем расчесал их, и заплетает замысловатые косички-прически.

Укладывают парик Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Укладывают парикФото: Алина ГАБДУЛИНА

Таких париков к каждого героя несколько. К выходу на сцену они уже все будут полностью готовы.

Так готовят парики к представлению Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Так готовят парики к представлениюФото: Алина ГАБДУЛИНА

Тем временем костюмер что-то подшивает, развешивает на стойках и перевозит в гримерки артистов.

Работает обувщик Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Работает обувщикФото: Алина ГАБДУЛИНА

Прачечную возят с собой, и после шоу костюмы отправляются в машинку.

Стиральные машинки возят с собой всегда Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Стиральные машинки возят с собой всегдаФото: Алина ГАБДУЛИНА

С собой возят и мини-спортзал, где артисты могут поддерживать свою спортивную форму.

Всегда можно позаниматься на тренажерах Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Всегда можно позаниматься на тренажерахФото: Алина ГАБДУЛИНА

В шоу шутят, что очень любят колеса – все то, что необходимо для бесперебойной работы шоу, находится в удобных кофрах, которые быстро запаковываются и уже готовы к погрузке. Для удобства кофры все разноцветные, и цветовой код позволяет ничего не перепутать.

В шу более 2000 костюмов Фото: Алина ГАБДУЛИНА

В шу более 2000 костюмовФото: Алина ГАБДУЛИНА

Всего в шоу работает более 100 человек, 43 из них – артисты: 19 акробатов, 20 фигуристов. Один клоун (какой цирк без клоуна?), и три музыканта. Это технически очень сложное шоу – во время выступления движения артистов синхронированы с движениями исполнителей, во время выступления они могут что-то коньками рисовать, и это будет проецироваться на задник. Камеры прикреплены и на коньки артистов.

Коньки Фото: Алина ГАБДУЛИНА

КонькиФото: Алина ГАБДУЛИНА

Канадская акробатка Эмми Стоун рассказала, что в России в первый раз. Сама она родом из небольшого городка рядом с Торонто. До того, как она начала заниматься цирковым искусством, она занималась танцами. Увидела шоу Cirque du Soleil и поняла, что хочет работать именно там. После окончания цирковой школы в Монреале, работала в других цирках и много путешествовала по миру. Шоу Crystal – это первая работа Эммы в компании.

- Моя главная роль – это акробатика и воздушные дисциплины, но я еще и дублер главой героини, - рассказала Эмма. – Для того, чтобы принять участие в этом шоу, мне пришлось учиться кататься на коньках. Это было сложно! Адаптироваться под дисциплину фигурного катания тяжело, особенно если учесть, что эта дисциплина сливается воедино с трапецией, когда во время номера артист не просто исполняет трюки на трапеции, но и делает это непосредственно на коньках. Для успешного выполнения трюка надо понимать свой вес вместе с коньками, какая сила трения происходит, когда своими коньками артист дотрагивается до трапеции.

Артистка рассказала, что приехала в Казань в понедельник и уже успела полюбоваться казанским кремлем, посетила мечеть Кул Шариф и прогулялась по некоторым улицам. Национальную кухню еще не попробовала, но с удовольствием отведает рекомендованный ей чак-чак.

Фишка шоу – главная героиня выйдет на лёд в какой-то момент в форме игрока команд «Ак Барс» под номером 16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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