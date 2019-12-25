ЗА СЕБЯ И ЗА ВЕСЬ ГОРОД

Завершение очередного этапа реконструкции биологических очистных сооружений ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящего в ГК ТАИФ, стало ключевым экологическим событием года для всего Нижнекамска, повлияв также на социально-экономический рейтинг Татарстана

В уходящем году закончен второй этап реконструкции биологических очистных сооружений (БОС) предприятия-гиганта «Нижнекамскнефтехим». В августе состоялся торжественный запуск БОС после их масштабной реконструкции. А в настоящее время завершается работа над введением в эксплуатацию нового коллектора промливневых стоков, по которому промышленные стоки будут транспортироваться до очистных сооружений.

Почему реконструкция БОС стала одним из важнейших пунктов долгосрочной экологической программы предприятия? Каким образом работа очистных сооружений предприятия связана с жизнью всего города Нижнекамска?

Чтобы оценить весь масштаб события, углубимся в историю.

ВСЕ СТОКИ ТЕКУТ В ОДНИ БОС

Представим себе молодой, бурно развивающийся вокруг нового химического предприятия город (до 1966 года юридически даже не город, а село), каким был Нижнекамск в 60-х годах прошлого века. Почти сразу же со строительством завода стало понятно, что старые городские стоки с морально устаревшим методом очистки путем отстоя не справятся с нагрузкой. И уже к 1966 году по проекту крупнейшего проектного института «Союзводоканалпроект» были построены и введены в эксплуатацию новые БОС. Они были удачно расположены: во-первых, в удалении от города, а во-вторых, значительно ниже и города, и промышленной зоны. Но самое интересное - проектная группа изначально приняла решение совместить в новом комплексе производственные и городские стоки - это было целесообразно и выгодно по всем параметрам: и географическим, и экономическим.

Вот так и вышло исторически, что «Нижнекамскнефтехим» - хозяин системы очистных сооружений целого города и практически в одиночку несет на себе бремя очистки воды, которой пользуются и другие предприятия (их более 60), и все рядовые горожане (доля бытовых стоков составляет 19%). Гигантская ответственность!

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим».

ОЧИЩЕНИЕ ТРЕБУЕТ ПЕРЕМЕН

С тех пор вот уже более полувека ПАО «Нижнекамскнефтехим» содержит на своем балансе систему очистных сооружений. Но это лишь одна сторона дела.

Уже в 70-х годах очистным сооружениям перестало хватать мощностей. К середине 80-х, после первой масштабной реконструкции мощность БОС возросла с 56 до 213 тысяч кубических метров стоков в сутки. Однако мало было увеличить пропускные мощности. С течением лет потребовалась и кардинальная замена технологий на более современные, что связано с необходимостью и глобальной замены оборудования очистных. Время для таких перемен пришло в XXI веке.

БОС ЗАКРЫТЫ. ГЕРМЕТИЧНО

Масштабная реконструкция БОС стала одной из задач четвертой по счету экологической программы ПАО «Нижнекамскнефтехим», и в 2015 году начался первый этап реконструкции. За менее чем два года были заново построены и оснащены современным оборудованием узел механической очистки хозбытовых стоков, здание решеток с приемной камерой, аэрируемые песколовки, смеситель хозбытового и химзагрязненного стоков, насосная опорожнения смесителей, электрокабельные эстакады. Были смонтированы «Ятаганы» - специальные установки обезвреживания парогазовых смесей, что позволило собирать и обезвреживать пахнущие выбросы. Все объекты, которых коснулась реконструкция на первом этапе, стали герметичны.

А в 2018 году начался второй этап реконструкции, предполагавший еще больший объем работ и, соответственно, финансовых вложений. На втором этапе, который завершился летом этого года, обновления коснулись узла очистки промышленных стоков. Так, были реконструированы или построены заново здания и сооружения узла - приемная камера, бассейн сбора полимерной крошки с газоотводом, песколовки, блок удаления летучих углеводородов и блок газоочистки. Дополнительно были установлены новейшие газоочистные сооружения - биофильтры. Населяющие блокбоксы фильтров особые микроорганизмы работают круглосуточно, нейтрализуя неприятные запахи. После того как был введен новый метод биофильтрации, эффективность очистки газовых выбросов выросла до 95%!

Стоит упомянуть также, что и на втором этапе реконструкции был принцип герметичного закрытия заново строящихся или реконструирующихся объектов.

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим».

ВСЕ, ЧТО БОС КАСАЕТСЯ, ВСЕ ПРЕОБРАЖАЕТСЯ

Обновления коснулись и других объектов системы очистных сооружений. Так, в рамках второго этапа реконструкции было модернизировано химическое отделение лаборатории БОС. Появилась видеопанель, на которую в режиме реального времени выводятся данные аналитического мониторинга стоков.

Завершается начатое в апреле строительство нового коллектора водоотведения промышленных ливневых стоков. Коллектор протяженностью около 15 километров позволит увеличить пропускную способность системы транспортировки стоков до очистных сооружений, а также поможет снизить экологическую нагрузку на окружающую среду.

Общая стоимость проекта по реконструкции БОС, включая строительство коллектора, превысила 3 миллиарда рублей.

То, что сделано, признается значимым на уровне не только города, но и республики, и даже страны. Так, по итогам августа 2019 Татарстан наряду с Магаданской областью возглавил рейтинг регионов России с высокой устойчивостью. Данные были опубликованы фондом «Петербургская политика». Эксперты считают, что на высокое положение Татарстана повлиял запуск после масштабной модернизации БОС ПАО «Нижнекамскнефтехим».

- Я должен отметить работу группы компаний «ТАИФ» и акционерного общества «Нижнекамскнефтехим», которые несколько лет назад начали первый этап реконструкции очистных сооружений, - отметил в своем выступлении на торжественном запуске Президент РТ Рустам Минниханов. - Можно с уверенностью сказать, что, несмотря на большую техногенную нагрузку на город, за счет современных технологий мы можем достичь такого экологического состояния, которое соответствует всем мировым нормам.

11 декабря в Нижнекамске побывала делегация представителей ведущих научных институтов России. Правительство Республики Татарстан поставило цель объединить усилия государственной власти, промышленных предприятий и науки по созданию комплексного механизма по борьбе с вредными выбросами и улучшению экологического фона в целом. Рабочая группа в ходе рабочего визита посетила биологические очистные сооружения ПАО «Нижнекамскнефтехим».

- В Нижнекамске достаточно хорошие очистные сооружения, мы были на прошлой неделе на очистных сооружениях в Сочи на олимпийских объектах. Могу сказать, что нижнекамские БОС ничем им не уступают, но здесь задача гораздо сложнее, потому что имеются еще и промышленные стоки, - отметил Евгений Кузнецов, руководитель департамента водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербургской электротехнической компании.

- Ваши очистные сооружения сделаны по последнему слову техники, не то, что у нас в Троицке, я бы так сказал. Можно с вас брать пример. В целом вы большие молодцы, - поделился своими впечатлениями от увиденного Михаил Коренский, директор Центра физического приборостроения Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН.

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим».

А ЧТО ЕЩЕ?

Реконструкция БОС лишь часть экологической программы ПАО «Нижнекамскнефтехим». На предприятии планомерно ведутся работы в целях сохранения окружающей среды. Мероприятия четвертой действующей Экологической программы нацелены на применение современных технологий, рациональное использование природных ресурсов, оптимизацию режимов ведения технологических процессов и т. д.

Огромное внимание уделяется совершенствованию системы автоматизированного экологического мониторинга. В 2019 году был приобретен передвижной экопост для контроля загрязненности атмосферного воздуха. Специальный автомобиль, оснащенный самым современным оборудованием в любой географической точке Нижнекамского района готов снять полный экологический срез атмосферного воздуха по двум десяткам ключевых показателей. Это один из немногих по своей технической оснащенности комплексов в Татарстане, который уже зарекомендовал себя в работе.

В настоящее время «Нижнекамскнефтехим» внедряет новые природоохранные проекты. В частности, последняя разработка представляет собой новую систему автоматизированного мониторинга состояния атмосферного воздуха. Она прогнозирует ситуацию по выбросам буквально на период от одного до трех дней с учетом всех выбросов от предприятия. Система позволяет подтягивать доступные, в том числе, геоинформационные ресурсы: направление ветра, скорость, влажность и другие. На основании этой информации можно моделировать ситуацию по выбросам.

- Сейчас мы находимся на стадии опытной наладки. В конце декабря эта система будет поставлена на рабочие места службы охраны окружающей среды. Далее в течение двух-трех месяцев будут происходить настройка, отладка оборудования, обучение наших специалистов. Затем эту систему примем в эксплуатацию. Программа позволяет моделировать ситуацию, связанную с развитием нашего предприятия. Так, нанося на точки новые производства, новые источники выбросов в атмосферный воздух, можно спрогнозировать, какое влияние они окажут на экологию. Система предусматривает расчетную программу, совершенно легитимную, поддержанную всеми государственными ведомствами. Считаю, что это очень хороший инструмент на будущее, - рассказал подробно о новшестве Андрей Рубежов, заместитель главного инженера по охране окружающей среды «Нижнекамскнефтехима».

За последние 5 лет в результате реализованных мероприятий:

потребление свежей речной воды уменьшилось на 4 миллиона 596 тысяч кубометров (6,4%);

потребление энергии уменьшилось на 13,87 млн кВт ч/год (в результате реконструкции градирен);

уменьшились удельные расходы сырья на 8,4%;

снижены удельные выбросы в атмосферу на 17,0%.

При этом объем выпускаемой предприятием продукции постоянно растет. Так, если сравнить с 2001 годом, то при увеличении объема продукции почти в 2 раза - с 1 миллиона 429 тысяч тонн в 2001 году до 2 миллионов 678 тысяч тонн в 2018-м - выбросы в атмосферу сократились на 27 тысяч 370 тонн, или 57%.