Tele2 представила социальный отчет за 2017-2018 годы

Tele2 подводит итоги работы в области корпоративной социальной ответственности за 2017-2018 годы. В отчетный периодкомпания продолжила поддержку социального предпринимательства в России, реализовала крупные благотворительные проекты и организовала волонтерские акции сотрудников. За время работы фонда «Навстречу переменам» при поддержке Tele2 его подопечные изменили к лучшему жизнь более 350 тысяч детей и подростков.

Корпоративная социальная ответственность из года в год остается стратегически важным направлением деятельности Tele2. Компания на системной основе и в различных областях деятельности обеспечивает вклад в социально-экономическое развитие регионов страны. Оператор разрабатывает и предлагает качественные инновационные услуги ипартнерские сервисы, которые делают повседневную жизнь и работу людей более комфортными и безопасными.Tele2 строит базовые станции в малонаселенных и отдаленных районах страны, где у людей зачастую нет доступа к мобильному интернету и качественной голосовой связи.

В 2017-2018 гг. компания продолжила активную совместную работу с фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам», с которым сотрудничает уже более семи лет. Помощь фонду и его подопечным– ключевое направление деятельности оператора в области КСО.

За два года на всероссийский конкурс «Навстречу переменам» поступило более 700 заявок от социальных предпринимателей. Десять участников стали победителями конкурсов в 2017-2018 годах. Каждый из них получил финансовую помощь в размере 1,2 млн рублей на реализацию своего проекта, а также консультационную, организационную и информационную поддержку от фонда «Навстречу переменам» и Tele2. В 2018 году совместная социальная работа «Навстречу переменам» и Tele2 была отмеченапремией «Импульс добра» как лучшая корпоративная программа по развитию социального предпринимательства.

Свой вклад в поддержку социальногопредпринимательства могли внести все клиенты Tele2 через благотворительный сервис, запущенный оператором в декабре 2016 года. Общая сумма пожертвований абонентов Tele2 за 2017-2018 годы составила 10 736 614 рублей. Все собранные средства направлены на поддержку социально-предпринимательских проектов.

В регионах присутствия Tele2фокусируется на стратегической благотворительности и реализуетсистемный подход к социальным инвестициям. Компания поддерживает партнерские проекты в области школьного, высшего и бизнес-образования, здравоохранения, культуры и социальной сферы. Tele2 покупает современное медицинское оборудование для детских лечебных и реабилитационных учреждений и центровпо работе с детьми с ограниченными возможностями, принимает участие в обустройстве центров для сирот идетей, оставшихся без попечения родителей.

Компания реализовала ряд совместных образовательных проектов с крупнейшимирегиональными вузами для сокращения разрыва междукомпетенциями выпускников и реальными потребностями рынка труда ибизнеса в Санкт-Петербурге, Воронеже, Владивостоке, Костроме, Пензе,Томске, Сургуте и других регионах.ВМоскве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске и НижнемНовгородеTele2 выступила партнером социально значимых культурных и спортивных мероприятий, а воВладимирской области и Великом Новгороде поддержала ряд благотворительных акций.

Tele2 поддерживает инициативы различного масштаба в областисоциальной ответственности с участием своих сотрудников. Ежегодно более 100 специалистовTele2 принимают участие в работе фонда «Навстречу переменам» в качестве волонтеров. В 2017-2018 гг. сотрудники Tele2 организовали множество социальных иблаготворительных проектов в десятках регионов России, среди которых –поддержка ветеранов ВОВ и многодетных семей, помощь детским домами реабилитационным центрам, поддержка областных центров социальнойзащиты детей, благотворительные акции по сбору средств на покупкупредметов первой необходимости для детей с особенностями развитияи инвалидов, донорство ради спасения тяжело больных детей и другиеволонтерские акции.

В последние годы в число приоритетов социальной политикивходит поддержка экологических инициатив. Tele2используетсамое современное, экологическибезопасное иэнергоэффективноеоборудование. Операторвыявляет и учитывает экологические риски и внедряет современные разработки попрофилактике и минимизации негативных техногенных эффектов в своейдеятельности и экономии природных ресурсов. Например, во многих регионах Tele2 запустила проекты по утилизации использованных батареек, в Санкт-Петербурге впервые в мире оператор создал генератор бесплатного 4G-интернета, использующий энергию дождя, а в Краснодаре – генератор, работающий на солнечной энергии.

Ответственное отношение и профессиональный подход к бизнесу сформировали лучшую репутацию Tele2 в отрасли. С 2017 года компания ежегодно становится лидером в рейтинге деловой репутации авторитетной международной организации ReputationInstitute среди отечественных телеком-компаний.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

«Телекоммуникационная отрасль – одна из самых динамичных в экономике страны. Инновационные продукты, сервисы и технологии стремительно сменяют и дополняют друг друга, формируя новые вызовы для рынка. При этом неизменным остается ориентированность отрасли на людей. Мы стремимся максимально интегрировать социальную ответственность в бизнес-процессы компании,сделав ее неотъемлемой частью корпоративного управления. Эта стратегия рассчитана на долгосрочнуюперспективу, но ее позитивные результаты заметныуже сегодня. Tele2 собственным примером доказывает, чтоставка на инновационные продукты, отличный клиентскийсервис и высокую социальную ответственность способствует достижению целей устойчивого развития и долгосрочного роста в стране».

Всем пользователям доступны полная версия социального отчета и основные факты в формате ньюслеттера на сайте Tele2 в разделе «Социальная ответственность».