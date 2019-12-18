2019-12-18T20:25:49+03:00
Общество

"Вот так моя любимая съездила в командировку": Муж поймал жену на измене и развесил ее фотографии по всему городу

Так житель Казани решил наказать свою избранницу
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Любопытный пост появился сразу в нескольких казанских пабликах в соцсетях. Житель Казани, а именно жилого массива Дербышки развесил почти на всех домах фотографию своей жены и ее переписки с любовником. Таким образом, по всей вероятности, он решил наказать любимую за измену.

- Сегодня все Дербышки увешаны вот такими листовками. Чей то муж в гневе, - написал пользователь интернета в соцсетях, выложив фотографии этой самой листовки.

На распечатанном листе формата А4 есть фотография женщины, скриншоты переписки из соцсетей и о многом говорящая надпись - "Вот как моя любимая съездила в командировку".

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Пользователи интернета, обсуждая данную ситуацию в соцсетях, что мужчина сделал такой шаг не от хорошей жизни, но и не от большого ума.

"Знаете если ты любишь человека и за ним замужем или женат, семью ценить нужно, а не ходить налево, что одному, что другому. И бабам не нужно требовать от своего мужа, грубо говоря, звезду доставать с неба, нужно уметь создавать все вместе, если, что то не нравится, то поговорить и найти решение. И выставлять на показ низко очень это".

"Так-то "ссор из избы не выносят". Да глупо всё это, листовки, любимых даже и в листовках не показывают, если на то пошло. Пожелайте ей всего доброго. А жизнь ее, сама решит, что с такой делать".

"Мужика понять можно, но и так выставлять все на показ не стоило. Изменила баба, ну значит она не достойна тебя. Надо дальше двигаться, короче, удачи тебе, мужик!".

Кроме того, автору сообщения посоветовали не пороть горячку, а для начала поговорить с женой и, если уж факт подтвердится, то разводиться мирно, а не сообщая об этом всей Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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