Красота дня: Девушка из Димитровграда стала чемпионкой страны и попала в сборную, она докажет, что в футбол играют не только мужчины

В каком виде спорта есть клуб ЦСКА? Если спросить об этом у простых людей, то большинство ответят про футбол, баскетбол и хоккей. Однако ЦСКА есть и в других видах спорта, например, в футболе женском. Причем, женская команда выступает ничуть не хуже мужской. В нынешнем сезоне женский ЦСКА стал чемпионом России и готовится участвовать в Лиге Чемпионов.

Фото: личная страница героини публикации в соцсетях.

Свой вклад в успех команды внесла и уроженка Ульяновской области. Анастасия Ананьева выступает на позиции вратаря. Она воспитанница школы №17, она младшая дочь в семье, где выросли шесть детей.

Фото: личная страница героини публикации в соцсетях.

Отметим, что широкому кругу жителей Димитровграда, где родилась футболистка, девушка не известна. Это решил изменить мэр Димитровграда Богдан Павленко. На своей странице в соцсетях он рассказал о спортсменке.

Фото: личная страница героини публикации в соцсетях.

- Как вы относитесь к женскому футболу? Я до нынешнего дня не следил за нашей сборной. Но после знакомства с Анастасией Ананьевой, пожалуй, начну. Уроженка Димитровграда, выпускница школы №17, кандидат в мастера спорта, в свои 23 года входит в женскую сборную России по футболу, является серебряным призёром Чемпионата России, двукратным победителем международного турнира «Кубанская весна». Сейчас Анастасия – вратарь женского футбольного клуба «ЦСКА». За плечами - опыт игры в Национальной лиге, а в планах - возможность сыграть в Лиге чемпионов и, конечно, создание семьи. Дважды в год – отпуск. И каждый раз Анастасия старается приехать в Димитровград, навестить родных и близких. Здесь живут её родители, братья и сёстры. Настя - младшая в многодетной семье, где выросло шестеро детей. В этом году футболистки ЖФК ЦСКА впервые стали Чемпионами России. В сезон 2019 года команда вступала в статусе одного из фаворитов. В очном поединке первого круга красно-синие переиграли железнодорожников 1:0, что создало существенный очковый запас, который по итогам сезона составил 12 очков. Могу точно сказать, Димитровград гордится своей замечательной спортсменкой – Анастасией Ананьевой. Надеюсь, горожане присоединятся к пожеланиям ей большого звёздного пути в большом спорте! - написал Павленко.

Фото: личная страница героини публикации в соцсетях.

К слову, Ананьева получила вызов в сборную страны и, возможно, сможет дебютировать за национальную команду.