Вузы и техникумы Татарстана собираются перенять финский опыт

В Альметьевске состоялось заседание научно-образовательного кластера по подготовке кадров для нефтегазового комплекса РТ на 2020 год. В кластер входят несколько профессиональных образовательных учреждений РТ, в том числе Альметьевский государственный нефтяной институт, Альметьевский политехнический техникум, Лениногорский нефтяной техникум, Бугульминский машиностроительный техникум.

КУРС НА РАЗВИТИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

В заседании приняли участие начальник управления по работе с персоналом ПАО «Татнефть» Андрей Глазков, ректор Альметьевского нефтяного института Роберт Нургалиев, сотрудники техникумов.

В рамках мероприятия рассматривались вопросы взаимодействия ПАО «Татнефть» и образовательных учреждения по организации производственной практики студентов. Андрей Глазков предложил четко выстроить систему наставничества и проработать механизмы для реализации его на новом уровне.

Для повышения компетентности выпускников запланировали взять на вооружение опыт проведения производственной практики профессионального колледжа Esedu, который располагается в области Южное Саво в Финляндии. Финский опыт наставничества уникален, отметили участники заседания. Практика студентов на производстве не формальное мероприятие, а очень важный этап подготовки специалиста. Это серьезное обучение под началом опытного наставника.

Менталитет финских работодателей таков, что они с удовольствием принимают молодых специалистов и тщательно их обучают, потому что знания и умения молодых сотрудников имеют для них большое значение.

На заседании координационного совета кластера было решено совместно с колледжем Esedu проводить подготовку мастеров-наставников для дальнейшего обучения наставников внутри компаний и предприятий. Запланировано и изучить международный опыт организации взаимодействия университетов и предприятий. Для развития наставничества на предприятиях, в вузах и техникумах кластера будут созданы группы специалистов различного профиля.

Члены координационного совета кластера обсудили также важность преемственности среднего и высшего образования. На выстраивание эффективного взаимодействия работает совместное проведение различных конференций, олимпиад, семинаров и, конечно, научно-исследовательской и проектной деятельности, отметили участники мероприятия.

Альметьевский государственный нефтяной институт взял на себя обязательства в 2020 году модернизировать учебные программы, включив в них необходимые навыки для удовлетворения потребностей предприятий. Кроме того, совместно с ПАО «Татнефть» будет разработан план реализации проекта «От университета к рынку труда в XXI веке: шаг вперед в трудоустройстве».

Очень важна для развития прикладных умений студентов и повышения их мотивации подготовка учащихся АГНИ к чемпионатам WorldSkills Russia по компетенциям «Изготовление прототипов», «Веб-дизайн и разработка» на базе Альметьевского политехнического техникума. Такой подготовке в будущем году будет уделено самое пристальное внимание.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД: СТУДЕНТЫ УЧАСТВУЮТ В ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОЕКТАХ

На заседании рассказали, что уже накоплен положительный опыт участия учащихся и преподавателей Альметьевского нефтяного института в действующих проектах ПАО «Татнефть». Это стало благодаря созданию компанией «Татнефть» программы «Впроекте».

Так, по итогам 2019 года в проектной деятельности «Татнефти» приняли участие более 150 студентов и 20 преподавателей АГНИ. Они выполнили около 2,2 тысячи задач, и по итогам работы им было выплачено 2,6 млн рублей.

«ЗЕЛЕНАЯ ФИЕСТА» ДЛЯ МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Значимое направление работы научно-образовательного кластера - обучение молодых преподавателей. Направление ежегодно набирает обороты. Например, успешно функционирует Школа молодого преподавателя, куда входят более сорока преподавателей техникумов и института.

Благодаря школе преподаватели имеют возможность посещать мастер-классы, обучающие тренинги, обмениваться опытом с коллегами. Среди намеченных мероприятий на предстоящий год - проведение фестиваля молодых преподавателей «Зеленая фиеста». В 2020 году выберут лучшего молодого преподавателя кластера.