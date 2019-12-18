ФУНДАМЕНТ УВЕРЕННОСТИ

Теплые приветствия, крепкие объятия, искренние улыбки. В завершение года юбилейного и в преддверии нового дорогими гостями центрального офиса АО «Транснефть - Прикамье» стали бывшие работники аппарата управления общества. С уходом на заслуженный отдых ветераны АО «Транснефть - Прикамье» не теряют связь с родным коллективом. Они не только ощущают всестороннюю поддержку, внимание и заботу, но и с удовольствием используют предоставленную руководством возможность встретиться с бывшими коллегами, нынешними сотрудниками в теплой обстановке. Преемственность профессиональных поколений нефтепроводчиков сохраняется на протяжении семи десятилетий.

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ

Побывать в центральном офисе родного предприятия само по себе праздник, ведь многие ушли на заслуженный отдых еще до его «прописки» по новому адресу. 12-этажное здание с витражным фасадом не только украсило городской ландшафт Казани, но и получило принципиально новое наполнение. Не спеша собрались в актовом зале, где встречали друг друга добрыми шутками, и тут же начались воспоминания. На экране - слайд-шоу, где кадры разных лет сплелись в большую трудовую летопись.

Чем сегодня живет дружная семья нефтепроводчиков, в своем приветствии рассказал генеральный директор АО «Транснефть - Прикамье» Роберт Галиев. К своему юбилею предприятие подошло с достойными результатами, более года занимаясь новым видом деятельности - транспортировкой и хранением светлых нефтепродуктов. Успешно завершается ежегодная программа развития, реализуются социальные и благотворительные проекты, непрерывно повышаются компетенции работников.

- От всего коллектива нашего предприятия передаю слова благодарности вам, своим трудом заложившим мощный фундамент, на котором сегодня уверенно стоит АО «Транснефть - Прикамье». Ваша жизнь, работа, опыт - это пример для нас, и наша задача - сохранить и приумножить достигнутое вами, - сказал, обращаясь к ветеранам предприятия, Роберт Анисович.

Затаив дыхание, гости смотрели видеоролики и фильм о родном предприятии, за семьдесят лет прошедшего путь от нефтепроводной конторы до организации, протяженность нефтепроводов которой почти равна радиусу Земли.

- Не раздумывая прошел бы свой трудовой путь в «Транснефть - Прикамье» снова. Коллектив интересный, время хорошее. Помню, когда в 2001 году управление из Бугульмы перевели в Казань, организовали здесь отдел, начали работать в здании на Ершова. Много было хорошего, но главное - уважение к старшим, труду и дисциплина. В любые времена надо любить свою профессию, и тогда всё получится, - говорит ветеран технического отдела аппарата управления Ренат Ахметшин. Самыми близкими друзьями Рената Туйчавича и сегодня остаются бывшие коллеги из Бугульмы, Ижевска. Дети тоже выбрали нефтяное направление.

Ветеран службы общественных коммуникаций Асия Бус вспоминает, что встречи с бывшими работниками в «Транснефть - Прикамье» давно стали доброй традицией. Чаще они были приурочены к юбилейным датам, праздникам и особо широко проходили в районных нефтепроводных управлениях. При этом работники аппарата управления встречались гораздо реже.

- Аппарат всегда был немного в стороне. На производстве жизнь кипит, у нас же больше было отчетов. Поэтому сегодня мы благодарны руководству общества за возможность пообщаться и бывшим аппаратчикам. Для нас это очень ценно, - призналась Асия Анваровна.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ

В первый раз многие побывали и в музее АО «Транснефть - Прикамье». Ветераны словно взглянули на всё, чего достигли, со стороны. И были искренне восхищены тем, как в музейных экспозициях - живых экспонатах и мультимедийных технологиях - удалось емко и доступно отразить путь самоотверженного труда и больших побед длиной в 70 лет. Как отмечали ветераны, ко многим экспонатам музея необходимо бережно прикасаться в перчатках, чтобы сохранить для следующих поколений нефтепроводчиков, своих детей и внуков. Кто создал хранилище истории? По чьей инициативе? Как собирали раритеты? Кто курирует музей? Вопросов у любопытных гостей на протяжении экскурсии возникло множество.

- Прекрасное впечатление от мероприятия в целом. На пенсии я десять лет, была очень рада увидеть своих коллег. Все насыщенно, ярко, впечатлительно. Благодарна всем участникам и организаторам встречи, - поделилась эмоциями ветеран отдела экспертизы проектно-сметной документации Нафиса Ханова.

Ветераны предприятия с 70-летней историей - живое доказательство того, что в нефтепроводном транспорте случайных людей не бывает. Родному предприятию они посвятили всю жизнь, их дело продолжают дети и внуки. Коллектив АО «Транснефть - Прикамье» - большая семья единомышленников, где искренне любят свою работу и используют опыт прошлого, чтобы создавать будущее.