"Я беременная, где хочу, там и сижу!": Девушка заняла чужое место в самолете и отказалась его уступать

Житель Ульяновска решил сделать подарок себе и своей семье, купил билеты в Таиланд на 10 дней. Муж, жена и 6-летний ребенок ждали поездки на отдых, но настроение им едва не испортили в самом начале отпуска. Зайдя в самолет, они увидели, что их места заняты.

- Когда планировали поездку, то я специально заказал места повышенной комфортности, лететь долго, так что решил, что лучше переплатить, но лететь с комфортом. Мы подошли к нашим местам и просто впали в ступор. На наших местах сидела беременная дама со своей толи сестрой, толи подругой. Мы попросили ее уступить наши места, так как это наши места. Так эта дама чуть ли не матом отправила нас куда подальше. Она заявила: "Я беременная, где хочу, там и сижу!". Причем, по девушке и не скажешь, что она в положении, живота заметно не было, наверное, ранний срок. Мы пытались спокойно объяснить, что специально выбрали эти места, тем более, они дороже, но она не в какую не хотела уходить. Пришлось вызывать старшую стюардессу. Только она смогла убедить женщину занять свое место в самолете. Полет в итоге прошел нормально, но осадок, как говорится, остался, - написал житель Ульяновска в соцсетях.

Пользователи интернета, обсуждая данную историю, отметили, что не редко сталкивались с ситуациях, когда в самолетах занимали их места.

"Я всегда летаю либо у прохода, либо у окна. Как-то взял билет, чтобы сидеть у окна, прихожу, а там какая-то девка, попросила пересесть на свое место, та меня упрашивала, но я свое законное место заняла.

"Тоже был в такой ситуации, прихожу, а на моем месте сидит деваха, как выяснилось, иностранка, причем откуда, не ясно, я не понимал не слова, пытался на русском, на английском, но она тупо на меня смотрела и не понимала, что сидит не на своем месте. Пришлось в итоге сидеть скраю, чего я не люблю".

"Беременная девушка повела себя не правильно. Она, видимо, думала, что если в автобусах места уступают, то и в самолетах тоже. Что ж она не в бизнес-класс-то пошла. Правильно сделали, что не уступили ей место".

К слову, поведение беременной женщины осудили не все. Нашлись люди, которые отметили, что мужчина мог уступить хотя бы свое место.

"А вы не думали, что она просто не успела купить билет на подобное место? Может ей плохо могло стать. Думать надо не только о себе, но и о других".

"Могли бы попросить ее вам разницу вернуть и спокойно сели бы в другом месте, она же беременная, мало ли что может произойти".

Кроме того, в соцсетях отметили, что беременная девушка сама виновата, она могла вежливо попросить уступить ей место. Вполне возможно, что тогда бы мужчина уступил ей свое место.