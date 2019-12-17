2019-12-17T14:11:30+03:00
Происшествия

В Казани ночью сгорел мебельный склад площадью 5200 "квадратов"

Огонь вспыхнул ночью, никто не пострадал
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Уже поздно ночью, в 22.07, в понедельник, 16 декабря, жители Московского района столицы Татарстана заметили черный дым над промзоной возле железнодорожных путей. Вскоре выяснилось, что загорелся склад мебели в корпусе 8 дома 120 на улице Короленко. Прибывшие на место первые бригады огнеборцев быстро выяснили, что на складе никого нет - все сотрудники уже давно ушли по домам.

Склад горел на площади 5200 "квадратов" Фото: МЧС Татарстана

Склад горел на площади 5200 "квадратов"Фото: МЧС Татарстана

То, что пожарный гидрант находится на расстоянии более 500 метров, установили, когда начали тушить огонь. Площадь здания склада ориентировочно составляла 130 на 40 метров. Едкий черный дым и зарево были заметны издалека в других районах мегаполиса.

Штаб Фото: МЧС Татарстана

ШтабФото: МЧС Татарстана

Первоначально пожару был присвоен ранг №2, но уже через несколько минут он изменился на ранг №3.

Выяснилось, что одноэтажный склад принадлежал предпринимателю, он был размером в плане (130х40 метров), II степени огнестойкости, выполнен из железобетонных плит, кровля плоская на битумной мастике.

Пожар тушили несколько часов Фото: МЧС Татарстана

Пожар тушили несколько часовФото: МЧС Татарстана

Для ликвидации возгорания на на площади 5200 "квадратов" было создано четыре участка тушения, на тушение пожара поданы девять стволов

Локализовали пламя в 23.55 в понедельник, 16 декабря, и во вторник, 17 декабря, в 1.03 доложили о ликвидации открытого горения.

Причины возгорания и сумма ущерба устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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